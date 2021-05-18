Судя по количеству людей рядом, средство передвижения пользуется спросом. Возможно, недалёк тот день, когда пользователей кикшеринга действительно станет больше, чем пешеходов.
Фото дня. Скоро на Дворцовой самокатов будет больше, чем пешеходов
Необычную картину заметил фотокорреспондент «Фонтанки» на Дворцовой площади 18 мая. Больше сотни электросамокатов оказались припаркованы в самом сердце Петербурга.
Комитет по транспорту Петербурга сообщил о том, что количество наездов самокатчиков на пешеходов возросло «в десятки раз», а в городе создается специальная рабочая группа по этим вопросам. Наиболее громкое из происшествий — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому.
Помимо травмирования самих самокатчиков, к конфликтам и ДТП часто приводит быстрая езда на этом виде транспорта по тротуарам и проезжей части. Так, недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой молодых людей на электросамокатах вылилась в драку и уголовное дело. Не менее важный вопрос — хаотичная парковка подобных средств передвижения, которая также вызывает возмущение у петербуржцев.
«Фонтанка» попыталась ответить на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем, подготовив специальный материал на эту тему. Поучаствовать в обсуждении издание приглашает горожан — для этого создан опрос, в котором нужно ответить всего на один вопрос: «Нужно ли вводить специальные правила для езды на электросамокате?»