Комитет по транспорту Петербурга сообщил о том, что количество наездов самокатчиков на пешеходов возросло «в десятки раз», а в городе создается специальная рабочая группа по этим вопросам. Наиболее громкое из происшествий — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому.



Помимо травмирования самих самокатчиков, к конфликтам и ДТП часто приводит быстрая езда на этом виде транспорта по тротуарам и проезжей части. Так, недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой молодых людей на электросамокатах вылилась в драку и уголовное дело. Не менее важный вопрос — хаотичная парковка подобных средств передвижения, которая также вызывает возмущение у петербуржцев.



«Фонтанка» попыталась ответить на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем, подготовив специальный материал на эту тему. Поучаствовать в обсуждении издание приглашает горожан — для этого создан опрос, в котором нужно ответить всего на один вопрос: «Нужно ли вводить специальные правила для езды на электросамокате?»