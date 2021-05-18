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Фото дня. Скоро на Дворцовой самокатов будет больше, чем пешеходов

Необычную картину заметил фотокорреспондент «Фонтанки» на Дворцовой площади 18 мая. Больше сотни электросамокатов оказались припаркованы в самом сердце Петербурга.

Судя по количеству людей рядом, средство передвижения пользуется спросом. Возможно, недалёк тот день, когда пользователей кикшеринга действительно станет больше, чем пешеходов.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Комитет по транспорту Петербурга сообщил о том, что количество наездов самокатчиков на пешеходов возросло «в десятки раз», а в городе создается специальная рабочая группа по этим вопросам. Наиболее громкое из происшествий — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому.

Помимо травмирования самих самокатчиков, к конфликтам и ДТП часто приводит быстрая езда на этом виде транспорта по тротуарам и проезжей части. Так, недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой молодых людей на электросамокатах вылилась в драку и уголовное дело. Не менее важный вопрос — хаотичная парковка подобных средств передвижения, которая также вызывает возмущение у петербуржцев.

«Фонтанка» попыталась ответить на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем, подготовив специальный материал на эту тему. Поучаствовать в обсуждении издание приглашает горожан — для этого создан опрос, в котором нужно ответить всего на один вопрос: «Нужно ли вводить специальные правила для езды на электросамокате?»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

265088230
Вид транспорта по моему мнению для города не плохой, по крайней мере в в летний сезон. Но нужен четкий регламент и правила, ограничение скорости, Какие то выделенные территории для их использования, ответственность для тех кто ими управляет и так далее.. В общем задача администрации города ...
DDoin
Отстаньте от борьбы с маломерным транспортом! Ковида, кризиса, разрухи, человейников, наркотиков... уже нет? Законов достаточно, кто нарушил -- наказать.
Делайте велодорожки наконец. Отправьте маломерок туда.
Вы же просто смешны и жалки!
____
59 лет, ДДойн
Милая +
Получает ли город налоги от владельцев этого вида транспорта? В чьих экономических интересах он развивается?
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