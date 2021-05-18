Пешеход на пушечном ядре. Отвечаем на главные вопросы об электросамокатах и защите от них

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербуржцы оставили сотни комментариев к материалу «Фонтанки» о кикшеринговых электросамокатах, разбросанных по всему городу. Наряду с небрежной парковкой горожан возмущает быстрая езда по тротуарам и проезжей части, которая приводит к ДТП и конфликтам. Недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой молодых людей на самокатах вылилась в драку и уголовное дело. У горожан понемногу сдают нервы, причем на самокатчиков с их нынешним поведением точат зуб как пешеходы, так и автомобилисты.



«Фонтанка» отвечает на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем.

Мнения «против»

Кого больше среди читателей «Фонтанки» — противников или сторонников самокатов сказать трудно, но обсуждения между ними вспыхнули самые бурные. «Самокатчики задолбали. Ладно парковка — неприятно, но безопасно. А вот отпрыгивать в сторону, когда на тебя, лавируя по тротуару, на приличной скорости мчатся кг 80 живого веса — это гораздо проблематичнее», — написал Noisymouse, которому после этого в комментариях посоветовали ехать обратно «в свою деревню».

«К сожалению, пешеходам в Петербурге места совсем не осталось», — посетовала Валентина Киреева. От нее за полеты по тротуарам досталось не только самокатчикам, но и велосипедистам со скейтерами. «А ведь по тротуарам передвигаются не только молодые и бодрые. Люди пожилые или дети не могут в любую минуту отпрыгнуть от летящего транспорта, чтобы не оказаться под колесами или не вылететь от столкновения с очередным колесом на проезжую часть», — отметила она.



«Пока отношение резко отрицательное, сама идея отличная, но только при наличии отдельных дорожек, типа как в Европе. Причём в парки или не должно быть доступа вообще, или также на отдельных дорожках. Потому что задолбали они на тротуарах знатно», — высказалась Людмила Волчик.

Мнения «за»

Сторонники электросамокатов отмечают их мобильность и компактность, которые важны для проживания в современном мегаполисе.

«Вероятно, надо работать над инфраструктурой в городе и делать его удобным для людей. Расширять тротуары, в том числе в центре, делать велодорожки, больше велопешеходных зон», — предложил Юрий Гончаров.

По мнению других, уже давно и не менее остро в городе стоит проблема запаркованности пешеходных зон. «Я лучше самокатчиков переживу, чем тазы на тротуарах, где пройти уже стало невозможным. Чтобы не хейтить первых, достаточно продумать инфраструктуру для них, как в странах Скандинавии, где велосипед/самокат такое же полноценное средство передвижения», — считает Таня Ушакова.

Слепая зона закона



Действующее законодательство не дает определения электросамокатам. Наиболее близкие к нему понятия в ПДД — это велосипед и мопед. Первый приводится в действие мускульной силой человека, обладает скоростью до 25 км/ч и может быть оборудован двигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки до 250 Вт. Мопед приводится в действие электродвигателем мощностью от 250 до 400 Вт и разгоняется до 50 км/ч. Шеринговые и личные электросамокаты имеют различные характеристики, приближающие их к первой или второй категории.

Наступающая для нарушителя ответственность будет зависеть от того, признает ли полиция электросамокат транспортным средством в отдельно взятом случае.

Что грозит нарушителям

Если самокат признают, например, мопедом — то есть устройством с мощностью двигателя более 250 Вт — для его водителя действуют достаточно жесткие правила. В частности, он должен обладать правами категорий «М» или «А», ездить в шлеме, ему запрещается ехать по тротуару и велодорожкам. За передвижение в нетрезвом виде водителя мопеда оштрафуют на 30 тыс. рублей с лишением прав на 1,5–2 года, а если он осмелился сделать это без прав — могут арестовать на 1–15 суток.



Велосипедистов за «пьяную» езду могут оштрафовать на 1–1,5 тыс. рублей. Кроме того, им и водителям мопедов запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства, пересекать дорогу по пешеходным переходам. Этим грешат многие электросамокатчики.

За нанесение легкого и среднего вреда здоровью пострадавшего водитель транспорта с мощностью двигателя до 250 Вт может заплатить 1–1,5 тыс. рублей, с мощностью более 250 Вт — от 2,5 до 20 тыс. рублей или лишиться прав на 1,5–2 года в зависимости от тяжести повреждений. За тяжкий вред и гибель потерпевшего наступает ответственность по ст. 264 УК РФ , а за исчезновение с места происшествия в худшем случае виновнику грозит лишение свободы до 12 лет.

Однако по ПДД, человек, использующий для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, считается не водителем, а пешеходом. Если при разборе инцидента на тротуаре полиция не стала оформлять самокат как транспортное средство, как обычно бывает на практике, его водителя не смогут привлечь к административной или уголовной ответственности. Пострадавшим остается лишь взыскивать компенсацию через суд. Он будет рассматривать это как спор двух пешеходов.



От этого страдают и автомобилисты. Сбившая человека на электросамокате машина формально тоже сбивает пешехода. «Автомобилист, подъезжая к пешеходному переходу, ожидает увидеть пешехода, а когда этот пешеход несется, как на пушечном ядре, автомобилист ничего сделать не успевает и не может, но в силу нерешенности вопросов с этими транспортными средствами в ПДД, может остаться виноват», — возмутился автоэксперт, основатель «Автоклуба А24» Денис Шубин.

Как регулируют езду на электросамокатах сейчас

Сейчас действия самокатчиков регулируют только внутренние правила кикшерингов, которые обязуется выполнять пользователь, когда берет транспорт в аренду, и общественный контроль. Его горожане могут реализовать, жалуясь оператору сервиса на нерадивых пользователей.

В правилах каждого кикшеринга есть информация о том, со скольки лет можно арендовать устройство, где на нем можно ездить и где парковаться, почему на нем нельзя ездить по двое, но, к сожалению, не все пользователи эти правила читают. За нарушения могут вынести предупреждение, оштрафовать на 1 000 рублей или заблокировать аккаунт в зависимости от их регулярности.



Некоторые операторы предлагают за дополнительную плату (плюс 30–35 рублей к поездке) подключить страховку. Она распространяется на случаи причинения вреда жизни, здоровью или имуществу арендатора самоката и третьих лиц и поможет покрыть ущерб на сотни тысяч рублей.

Что ещё можно сделать

На прошлой неделе в Петербурге создали специальную рабочую группу для регулирования взаимодействия с кикшерингами и их пользователями. На первой встрече скорость электросамокатов и скутеров договорились ограничить до 15 км/ч. Если сервис по техническим причинам не может сделать это, он должен предупредить пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения или блокировать аккаунт нарушителя. Также сервисам аренды рекомендовали запретить парковать самокаты у метро и ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, прислоняться к зданиям, ограждениям и фиксировать замками.

Также прозвучало предложение сделать страховку обязательной, а если установить нанесшего вред окружающим пользователя невозможно, возмещение ущерба должны взять на себя операторы. Для этого предлагается создать добровольный фонд для выплат подобных компенсаций. Помимо этого, в Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» предлагают создать единый центр для жалоб, куда жители могли бы обращаться по телефону и в электронной форме, а также разработать регламент работы с этими сообщениями, огранизовать анализ происшествий, недовольств и принятых мер.

«Если мы видим, что на одного оператора поступило 25 жалоб, ни один пользователь не заблокирован и не внесен в черный список, значит, с ними надо разговаривать, [разбираться] в чем дело», — объяснил принцип работы исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

По его словам, основное требование к операторам — совместно определить единые правила для пользователей, исходя из того, что приоритет на тротуаре должен быть за пешеходами, и установить меры воздействия в случае нарушений. Чтобы упростить идентификацию нарушителей, предлагается установить на каждом устройстве номер.

Самокаты — новые велосипеды

Людей на самокатах уже прозвали новыми комарами, но по своей природе они ближе к велосипедистам, которые одно время считались чуть ли не главным раздражителем на дорогах.

«Спасибо самокатчикам, что теперь временно отстали от велосипедистов, — сказал Герман Мойжес и добавил: — Что касается велосипедистов в целом, безусловно, мы, как ассоциация, считаем, что нужно соблюдать ПДД, в первую очередь это приоритет безопасности пешеходов, и велосипедисты точно так же должны нести ответственность».

«Это дискуссионный вопрос. С одной стороны, у электросамокатов и велосипедов сравнимая скорость, это беззвучный и экологичный транспорт, к тому же езда на них не требует прав, в отличие от езды на мопеде. С другой стороны, можно сказать, что самокатчики — это самостоятельная субкультура», — отмечает Евгений Шкотов, руководитель отдела по обслуживанию велосипедов курьерских компаний франчайзинговой сети магазинов «ВелоДрайв». Он подчеркивает, что электросамокат более маневренный по сравнению с велосипедом, за счет чего более удобен в городских условиях, но пользователи кикшерингов часто ездят без достаточных мер предосторожности, в том числе вдвоем на одном самокате и без шлемов.

Среди общих проблем шерингов велосипедов и самокатов в Петербурге Шкотов называет отсутствие инфраструктуры, разрешений на парковки. «Водители автомобилей не воспринимают велосипеды и электросамокаты как полноценный транспорт. Очень часто не видят их в зеркала заднего вида. И, к сожалению, часто паркуются на велополосах», — говорит он.

С точки зрения автомобилистов, электросамокаты нужно приравнивать к велосипедам. Логично было бы, как уже сделано в ряде стран, перенести их все на велодорожки, но в Петербурге с ними напряженка. Получается, что самокатчикам не рады нигде: ни на дороге, ни на тротуаре.

«На проезжей части они мешают автомобилям своей верткостью, их не видно, у них нет поворотников, стоп-сигнала. Велосипедисты даже более прогнозируемы, хотя им тоже тяжело руки поднимать, их не видно в потоке. Им самим там плохо, потому что они дышат выхлопными газами, прыгают по люкам, ямам. Делать для них выделенные полосы, как для велосипедистов, — это тоже полная дурь, потому что ничего, кроме кражи парковочного пространства в городе, это не дает», — рассуждает Денис Шубин.

По его мнению, с нынешней скоростью самокаты действительно представляют опасность для пешеходов, столкнуться с таким устройством будет всё равно что с мотоциклом, только последний не появится на тротуаре бесшумно, и его водитель знает, что за это его ждет наказание. Остается надеяться, что радикальные меры будут приняты до того, как дойдет до летальных случаев. За последние три недели «Фонтанка» осветила не менее семи инцидентов с участием самокатов в Петербурге. Среди пострадавших в них оказались дети, молодые люди, солист балета Мариинского театра Давид Залеев.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

