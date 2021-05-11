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Петербург взялся за борьбу с разбросанными самокатами. Им ограничат скорость и запретят оставлять у метро и остановок

В Петербурге запретят разбрасывать самокаты у метро и остановок

Самокатчикам запретят ездить в Петербурге со скоростью свыше 15 км/ч, а также оставлять транспортное средство возле станций метрополитена. Как сообщили 11 мая в комитете по транспорту, к таким договоренностям между городом и представителями кикшеринговых организаций пришли в ходе совещания.

Помимо этого, в городе намерены запретить парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта.

Как рассказал «Фонтанке» один участков рынка, к четким решениям в ходе совещания все же прийти не удалось. В частности, операторы сервисов заявили, что хоть и готовы пойти навстречу городу, но технически ограничить скорость у самоката до определенной отметки не могут. С разных сторон звучали реплики про ГОСТ, по которому на тротуарах ничего лишнего находиться не должно. Город, как утверждает собеседник, вправе это применить и начать отправлять разбросанные самокаты на штрафстоянку. Подобные вопросы намерены обсудить на следующей рабочей встрече. В Смольном при комитете по транспорту создадут рабочую группу, которая определит возможные места парковки самокатов, в том числе и виртуальные.

В Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», которая также стала участником встречи, заявили, что регламентировать правила для самокатчиков поможет только введение в правила дорожного движения такого понятия, как средства индивидуальной мобильности, для которого необходимо отдельно продумать порядок использования. Помимо этого, там предложили устанавливать на самокаты номер, чтобы было легче отследить правонарушителя и пожаловаться на него.

Тему разбросанных по городу самокатов «Фонтанка» поднимала на прошлой неделе. Петербуржцы регулярно жалуются на нерадивых пользователей кикшеринга, которые оставляют железных коней где придется и мешают движению пешеходов. Крупнейшие игроки петербургского рынка кикшеринга рассказали «Фонтанке», что за оставление самоката на остановке общественного транспорта, вне зоны парковки или без фото о завершении аренды нарушители могут быть оштрафованы на 1000 рублей, но проблему это не решает.

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Комментарии (71)

260543981
Помнится ещё недавно урн возле метро небыло. Видать техноложка забылась. А теперь представьте один да еже и по среди этих батареек.
Игoрь
Мне самокаты у метро или возле остановок не мешают, а вот когда они стоят поперек тротуара, перегораживая более половины его ширины - такой вариант ухудшает ситуацию на тротуарах с плотным трафиком.
Проблема могла бы решиться легко: прокатная техника должна парковаться исключительно на специально отведенных платных парковках. Бесплатные парковки - в больших городах - зло.
Тишина
Они тогда будут нужны единицам
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