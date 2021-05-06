автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сервисы кикшеринга в Петербурге разрослись настолько, что электросамокаты теперь можно встретить на каждом углу. Пользователи вопреки правилам не всегда оставляют их в удобном для пешеходов положении. Повлиять на нарушителей можно лишь штрафами и положительным примером.

Петербуржцы выразили в соцсетях свое отношение к преграждающим им путь самокатам. «Это же ну просто ни в какие ворота! Ни пройти, ни припарковаться, ни проехать. Какой-то показательный пофигизм! А если я в сторону отброшу этот самокат — мне потом фирма ремонт выставит, так как камеры висят? Как быть-то? Это же коммерческое имущество», — возмутился в районном сообществе житель Васильевского острова Василий Ловчий. Позже он добавил, что в первую очередь имел в виду, что брошенные самокаты мешают пешеходам, потому как параллельно в комментариях разгорелась дискуссия о парковке автомобилей на тротуарах.



«Разбросаны, как носки, по всей квартире. Но это же тротуар, или я ошибаюсь? То есть парковаться и так нельзя? А пешеходам мешают, согласна», — прокомментировала пользовательница Анна Егоян.

«Пытался недавно откатить самокат, так он как запищал сигналом SOS, да так противно:) Видимо, необходимо как-то законодательно (или как это правильно назвать) обязать владельцев и пользователей оставлять самокаты не на пешеходных, не на проезжей или парковочной зоне. Есть масса мест, где они не мешают всем», — рассказал свою неудачную историю взаимодействия с кикшерингом Вячеслав Щедрин.

На петербургском рынке кикшеринговых сервисов большая конкуренция. В городе присутствуют как минимум 9 компаний, суммарный парк которых насчитывает около 5 тысяч самокатов.

«Фонтанка» в прошлом году писала, что вопрос парковки электротранспорта в городе никак не регламентируется. Это привело к ситуации, когда пристегнутые к оградам самокаты срезали коммунальщики под предлогом нарушения правил благоустройства и собственникам приходилось вызволять их из районной администрации.



Теперь операторы сервисов отказались от пристегивания средств индивидуальной мобильности к оградам и просят пользователей аккуратно парковаться в специально отведенных для этого зонах так, чтобы не мешать пешеходам и транспорту. Это написано в правилах, которые арендатор самоката обязуется соблюдать, пользуясь сервисом, или в публичной оферте. Там же прописано, что он должен соблюдать правила дорожного движения.

Крупнейшие игроки петербургского рынка кикшеринга Whoosh, Molnia и Urent рассказали «Фонтанке», что за небрежную парковку, а также оставление самоката в штрафной зоне (например, на остановке общественного транспорта), вне зоны парковки или без фото о завершении аренды нарушители могут быть оштрафованы на 1000 рублей. За постоянные нарушения аккаунт могут заблокировать. За пользователями «прибирают» сотрудники компаний.

«Urent сейчас внедряет скаутов — это люди, которые собирают самокаты, припаркованные в неположенных местах, и возвращают их на предназначенные для этого парковки. Со временем они появятся во всех регионах присутствия сервисов», — сообщил «Фонтанке» представитель Urent. У других операторов тоже есть такие сервисные команды.



«Если мы выставляем самокаты, то мы их ставим плотно, близко к стене. Сам по себе самокат занимает мало места, но если он стоит поперек тротуара — это, конечно, превращается в беду. Учитывая, что в Петербурге есть улицы, где тротуар узкий, нет никаких карманов, но при этом это транспортный узел — место высокой активности, откуда люди хотят уезжать и куда хотят приезжать. Как правило, проблемы с тем, что самокаты мешают, возникают в этих местах», — отмечает представитель Whoosh Юлия Камойлик.

Среди болевых точек Петербурга она также называет Невский проспект, поскольку на нем больше всего пешеходов. «Мы долго искали там места для парковок, нашли и сделали, но есть еще такой момент — на тротуаре всегда очень много людей. Наши самокаты ограничены по скорости до 25 км/ч, но по заполненному людьми Невскому ехать и с такой скоростью нельзя. Поэтому мы включили весь Невский проспект в зону ограничения скорости до 15 км/ч», — пояснила Камойлик.

По ее словам, карта «виртуальных парковок» корректируется и согласуется в том числе с городскими властями. Если стоянка находится рядом с какой-либо организацией и мешает ей, предприниматели могут обратиться к сервису с просьбой убрать эту точку или изменить ее местоположение.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если самокат мешает проходу, владелец сервиса Molnia Андрей Синьковский советует пешеходам написать об этом в службу поддержки. Сотрудники компании приедут на место и уберут электротранспорт с прохода. Также его можно подвинуть самостоятельно. Сигнализация сработает, но служба безопасности выедет только в том случае, если самокат будет перемещен более чем на несколько метров.

Синьковский считает, что в первую очередь за соблюдением правил парковки должен следить сам пользователь. «Эта проблема, конечно, касается всех, но это горожанин, петербуржец, должен правильно ставить самокат. Не мы же их бросаем как попало», — отмечает он. На вопрос «Фонтанки», могут ли чиновники как-то повлиять на недобросовестных пользователей, предприниматель предположил, что через социальную рекламу.

В администрациях Центрального и Петроградского районов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что не получали жалоб на брошенные самокаты. На вопрос о порядке действий в такой ситуации там ответить затруднились. Определенно отметили лишь, что просто взять и забрать самокат, даже на ответственное хранение, не смогут.



Ранее с инициативой упорядочить парковку электросамокатов, оборудовав для этого специальные станции, в декабре 2020 года выступил депутат Заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев. Он направил предложение вице-губернатору Петербурга Максиму Соколову. Тот в ответ сообщил, что сервисы аренды самокатов активно согласовывают размещение парковок на городской земле, их порядок действий четко определен законами, в том числе распоряжением КИО, по которому разрешено устанавливать, например, уличную мебель.

Кроме того, компании Whoosh, Molnia и SmartBike заявили о готовности вложить деньги в обустройство парковок для самокатов и велосипедов, город поддержал их желание. В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что на 11 мая запланировано совещание с операторами сервисов, на котором будут обсуждать, как упорядочить размещение самокатов на улицах города. В частности, там рассмотрят и эту инициативу бизнеса.

Минтранс осенью 2019 года подготовил поправки, согласно которым устройства, предназначенные для перемещения человека с помощью электродвигателя и (или) мускульной силы самого человека, получат статус «средств индивидуальной мобильности». Это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочая подобная техника. К ним предлагают отнести и самокаты. В апреле 2020 года министерство доработало проект изменений, но он до сих пор не принят.



Законодательство не поспевает за электросамокатами не только в России. В европейских странах, где ранее был легализован этот вид транспорта, в нем быстро разочаровались. Из-за большого числа аварий власти Франции, Германии, Италии были вынуждены ужесточить правила использования электросамокатов, например, запретить езду по тротуарам. В Париже на них запрещено даже парковаться. Во время пандемии узаконить статус электросамокатов решила Великобритания. Там для начала разрешили использовать только прокатную технику, которая не может превысить установленную законом скорость, и только в специально отведенных зонах.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

