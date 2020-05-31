Не запрещено — значит, разрешено. Почему Петербургу нужен регламент парковки велосипедов и самокатов

С ограды Александровского сада срезали кикшеринговые самокаты. Это обнажило давно назревшую проблему: отсутствие регламента, где и как можно парковать экотранспорт.

Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»

С ограды Александровского сада 25 мая сотрудники ГКУ «Управление по благоустройству и дорожному хозяйству Адмиралтейского района» срезали 8 шеринговых электросамокатов — три из них принадлежат сервису Whoosh, остальные — Molnia. Все они оснащены системами слежения, поэтому владельцы без труда вычислили их местонахождение — райадминистрация.

Представителям первой компании самокаты отдали 27 мая, потребовав предъявить документы, которые доказывали бы собственность, рассказал представитель сервиса Евгений Мутовкин. Он добавил, что за второй сезон работы сталкивается с такой ситуацией впервые.



Его коллега из MOLNIA Андрей Синьковский также дебютировал в подобной ситуации, но решил разобраться в произошедшем до конца. Прежде чем забирать самокаты, он намерен получить официальный акт, который зафиксировал бы повреждение имущества. Когда предприниматель 25 мая приехал в администрацию, добиться, чтобы ему предоставили хоть какой-то документ или протокол, который доказывал бы совершенное им нарушение и обосновывал срезку самокатов, ему не удалось.

От бизнесмена потребовали документы, подтверждающие право собственности, а в акте о срезке замков, пересказывает Синьковский разговор с директором ГКУ Романом Широковым, будет указано, что «самокаты — это мусор». Попытка забрать средства передвижения 26 мая, даже с документами на руках, провалилась — ему в устной форме предложили подождать ответ в течение 30 дней. Разговоры с чиновником владелец самокатов фиксировал с помощью аудио- и видеосъемки. Утром 27 мая ему позвонили и предложили забрать самокаты. Предприниматель рассказал, что за две недели до инцидента Широков связывался с ним и интересовался, на каком основании используется городское имущество.



В ответ на запрос «Фонтанки» в администрации Адмиралтейского района сообщили, что самокаты были сняты «в связи с нарушениями правил благоустройства Санкт-Петербурга, обнаруженными в ходе проверки территории в преддверии Дня города». Ссылка на конкретный пункт отсутствовала. На уточняющий вопрос в администрации пояснили, что в акте, который составили сотрудники ГКУ, также есть ссылка на это нарушение, но тоже без подробностей. Редакции не удалось найти в указанном документе пункт, который обосновывал бы незаконность пристегивания самокатов к ограждению. Редакция направила запрос в профильный комитет по благоустройству, но на момент публикации ответ не получила.

Однако инцидент — хорошая иллюстрация существующей проблемы с парковками велосипедов, самокатов и других «средств индивидуальной мобильности». В Петербурге постепенно набирает обороты популярность такого рода передвижения. Множатся в городе и соответствующие шеринговые сервисы. При нехватке велопарковок петербуржцы используют ограды, водосточные трубы и заборы для парковки.



«Сфера с парковкой велосипедов и самокатов никак не регламентирована, приходится надеяться на сознательность прокатчиков и пользователей, что они соблюдут чувство меры. Однако, все же, для понятности правил игры, необходима разработка определенного регламента, где можно и где нельзя припарковывать прокатные велосипеды и самокаты», — комментирует руководитель «Велообщества Петербурга» Павел Хусу. По его мнению, по правильному пути в вопросе парковок пошел велошеринговый сервис SmartBike, который привязал точки расположения велосипедов к существующим велопарковкам. Если оставить в другом месте — пользователя ждет штраф.

Напомним, шеринг SmartBike стартовал в Петербурге в конце мая, сервис обещает до конца сезона текущего года довести количество до тысячи с небольшим, а к 2022 году — до 5 тысяч велосипедов.

Гендиректор «Смарт Групп» Руслан Каврюков констатировал, что нехватка парковок — это большая проблема. Он рассказал, что компания работает над вопросом увеличения их количества, и предложила городу установить свои конструкции на месте демонтированных парковок покинувшего Петербург «Велогорода», которыми смогут пользоваться все желающие. «В июне «Велогород» должен демонтировать свои парковки. Мы предложили синхронизировать этот процесс, чтобы одновременно установить свои. И готовы сделать это за свой счет», — добавил он.



Синьковский же сравнивает ситуацию с парковкой самоката — с пристегиванием детской коляски. «Вы можете припарковать ее в любом месте, где она никому не будет мешать: проходу пешеходов, проезду машин. Никаких других ограничений и запрета на парковку нет», — говорит он. Логика понятная: если это не запрещено — значит, разрешено. Порча имущества также исключается: самокаты стоят на подножках и пристегиваются с помощью конструкции, покрытой мягкой резиной.

В приложении для аренды MOLNIA есть карта разрешенных зон для парковки. «Принцип следующий. Когда человек берет самокат в аренду, на него ложится ответственность как на арендатора. Он обязан соблюдать правила дорожного движения. Зоны для парковок — это зоны вдоль крупных городских магистралей. Отдельно выделены велосипедные парковки», — рассказал предприниматель.

Как поясняет Хусу, расположение велосипедов или самокатов у заборов или столбов, то есть в местах, не предназначенных для парковки, подчас вызывает недовольство горожан. «Помнится, на днях видел фото — самокаты, пристегнутые к ограде моста, кто-то перекинул за ограду», — говорит он. Несмотря на то, что по сути проблема с парковкой для всех видов транспорта одна, с правовой точки зрения велосипед и самокат — не одно и то же. Первое — это транспортное средство, закрепленное в правилах дорожного движения, второе — спортивный инвентарь.



Минтранс еще осенью 2019 года подготовил поправки, согласно которым устройства, предназначенные для перемещения человека с помощью электродвигателя и (или) мускульной силы самого человека, обретут официальный статус «средств индивидуальной мобильности». Это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочая подобная техника. Самокаты и инвалидные коляски в этот список не входят. Но поправки до сих пор не приняты.

Руководитель велообщества предположил, что одним из возможных выходов может быть закрепление обязанности размещать байки и самокаты только на велопарковках. «До последнего времени велопарковками в городе никто не занимался, не было инстанции, которая бы занималась установкой и согласованием данных конструкций. Также не было четкого алгоритма, куда обращаться частному лицу или предприятию, которые хотели установить велопарковки, чтобы получить от города разрешение. Однако в этом году ситуация немного прояснилась. Согласование частных велопарковок регламентировали, и решением этого вопроса занимается комитет имущественных отношений, который и выдает разрешения на размещение частных парковок в виде аренды городской земли», — говорит глава «Велообщества».



Отдельная история с оставлением велосипедов у станций метрополитена. Осенью 2018 года пристегнутые к пандусу для инвалидов транспортные средства стали исчезать. Их срезали сами сотрудники подземки, которые руководствовались внутренней инструкцией. Вернуть велосипед можно при наличии ключа от замка в качестве доказательства собственности.

В комитете по контролю за имуществом «Фонтанке» в ответ на вопрос, можно ли было пристегивать самокат к ограде сада, подсказали: если речь идет о личном транспорте, будь то самокат или велосипед, без цели извлечения выгоды — это одна ситуация. Если это прокатные транспортные средства, и целью их использования является коммерческая выгода, то, вероятно, должно быть обустроено специальное парковочное место в первую очередь. «Самокат (велосипед) — это не элемент благоустройства, это элемент транспортной сети, поэтому корректнее вопросы на этот счет задавать в КРТИ или комитет по транспорту. В части действий ККИ, если к нам поступит, например, жалоба на прикованный к ограде летнего сада самокат, используемый в коммерческих целях, нами будут проведены контрольные мероприятия, в рамках которых будут установлены все обстоятельства и далее будет принято решение в конкретной ситуации», — пояснили в комитете, добавив, что обращений по самокатам, пристегнутым к ограде Александровского сада, к ним не поступало.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

