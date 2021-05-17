«Должно случиться чудо, чтобы он выжил». Солист балета Мариинского театра находится в коме, врачи делают всё возможное

В Петербурге госпитализированный после падения с электросамоката солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится без сознания. Об этом «Фонтанке» 17 мая сообщил информированный источник.



По словам собеседника издания, артист в коме. Врачи делают все возможное, но «должно случиться чудо, чтобы он выжил».

Ранее в Мариинском театре «Фонтанке» подтвердили, что их солист находится в больнице. По информации издания, с тяжёлыми травмами он был доставлен туда от дома 43/1 на Лермонтовском проспекте после падения с самоката. Происшествие попало на видео.