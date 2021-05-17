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«Должно случиться чудо, чтобы он выжил». Солист балета Мариинского театра находится в коме, врачи делают всё возможное

В Петербурге госпитализированный после падения с электросамоката солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится без сознания. Об этом «Фонтанке» 17 мая сообщил информированный источник.

По словам собеседника издания, артист в коме. Врачи делают все возможное, но «должно случиться чудо, чтобы он выжил».

Ранее в Мариинском театре «Фонтанке» подтвердили, что их солист находится в больнице. По информации издания, с тяжёлыми травмами он был доставлен туда от дома 43/1 на Лермонтовском проспекте после падения с самоката. Происшествие попало на видео.

Давиду Залееву — 31 год. В труппе Мариинского театра он с 2013 года. В рамках сотрудничества с петербургским учреждением культуры артист исполнял партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и других постановках.

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Комментарии (13)

265113292
самокат как идея ничем не хуже велосипеда или машины, плохо, когда нет правил и есть ощущение безнаказанности за безответственное поведение. Регламентировать скоростные ограничения и правила езды по тротуарам, четко определить ответственность и всё будет чики-пуки
hal9000
Самокат конечно удобное средство..но довольно таки травмоопасные..дело в том что к правилам безопасности мало кто серьезно относится а падения на самокате тредно прогнозируемые..любая выбоина на асфальте..может привести к падению..резкий поворот руля...и как правило неподготовленный падает держась за руль..а это ошибка..самокат надо сразу отпускать так как держась за руль это 100% встреча головы с асфальтом сотрясение выбитые зубы и т.д..по нашим дорогам пьяному гонять на самокате несколько мягко говоря неразумно
dddmmm
Посмотрел видео... Кто бы несколько лет назад подумал, что тротуарная плитка, в пропихивании укладки которой периодически обвиняли родственников губернаторов столиц, будет благом. А вообще, хватило бы и жёлоба поперёк тротуара от каждой водосточной трубы.
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