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В Петербурге после падения с электросамоката госпитализирован солист балета Мариинского театра

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в Петербурге. По предварительной информации, в одну из городских больниц он попал после падения с электросамоката в Адмиралтейском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, Залеев находится под наблюдением врачей Мариинской больницы. С тяжёлыми травмами он был доставлен туда от дома 43/1 на Лермонтовском проспекте. Кроме того, анализы показали наличие в его крови этанола.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлены обстоятельства, предшествовавшие его госпитализации. Как видно в ролике, причиной получения травм стало падение с электросамоката. Судя по кадрам, двигаясь на скорости по тротуару, он задел одного из прохожих, в результате чего повалился на асфальт.

«Фонтанка.ру»

«Со вчерашнего вечера солист балета Мариинского театра Давид Залеев действительно находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья», — сообщила «Фонтанке» пресс-служба Мариинского театра.

Давиду Залееву — 31 год. В труппе Мариинского театра он с 2013 года. В рамках сотрудничества с петербургским учреждением культуры артист исполнял партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и других постановках.

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Комментарии (23)

Философ (не тролль)
Красиво упал. Смотрел бы и смотрел. Вот все бы электросамокатчики так-сам вдребезги, а другим ничего.Реально задолбали.
261896911
Самокатчики, моноколёса, велосипедисты- все на тротуаре между пешеходами лавируют . Сделайте велодорожки!
CassNeverhood
Стоила ли эта поездка таких травм?
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