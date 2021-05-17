Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, Залеев находится под наблюдением врачей Мариинской больницы. С тяжёлыми травмами он был доставлен туда от дома 43/1 на Лермонтовском проспекте. Кроме того, анализы показали наличие в его крови этанола.



В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлены обстоятельства, предшествовавшие его госпитализации. Как видно в ролике, причиной получения травм стало падение с электросамоката. Судя по кадрам, двигаясь на скорости по тротуару, он задел одного из прохожих, в результате чего повалился на асфальт.