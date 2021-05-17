Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, Залеев находится под наблюдением врачей Мариинской больницы. С тяжёлыми травмами он был доставлен туда от дома 43/1 на Лермонтовском проспекте. Кроме того, анализы показали наличие в его крови этанола.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлены обстоятельства, предшествовавшие его госпитализации. Как видно в ролике, причиной получения травм стало падение с электросамоката. Судя по кадрам, двигаясь на скорости по тротуару, он задел одного из прохожих, в результате чего повалился на асфальт.
«Фонтанка.ру»
«Со вчерашнего вечера солист балета Мариинского театра Давид Залеев действительно находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья», — сообщила «Фонтанке» пресс-служба Мариинского театра.
Давиду Залееву — 31 год. В труппе Мариинского театра он с 2013 года. В рамках сотрудничества с петербургским учреждением культуры артист исполнял партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот» и других постановках.