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За три часа в Петербурге сбили пятерых детей: велосипедиста, самокатчицу и трех пешеходов

Пятеро детей пострадали в ДТП в Петербурге за три часа

Четверо школьников и воспитанница детского сада пострадали под колесами автомобилей и мотоцикла в Петербурге в течение трех с небольшим часов 11 мая. Самая младшая ехала на самокате, первоклассник попал под машину на велосипеде, остальные трое шли пешком через дорогу.

Как стало известно «Фонтанке», в половине четвертого часа дня у дома 18 по проспекту Энтузиастов 26-летний парень на автомобиле Hyundai Elantra, выезжая с прилегающей дворовой территории, сбил 8-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по тротуару. Первоклассник гулял в сопровождении взрослых. В результате ДТП он получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля — гражданин Таджикистана, в Россию он приехал на заработки в 2019 году и имеет временную регистрацию в Петербурге. Машина принадлежит 35-летнему мужчине.

В 17:45 у дома 61 по Ленинскому проспекту 28-летний петербуржец, двигаясь по территории АЗС «Линос» на автомобиле LADA Largus, принадлежащем коммерческой фирме, не пропустил 6-летнюю девочку, ехавшую на самокате. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В 18:40 у дома 153, корпус 1, по проспекту Энгельса 46-летний житель Карелии на мотоцикле Kawasaki, двигаясь по боковому проезду проспекта и Придорожной аллеи, сбил двух четвероклассниц. Девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП обе получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

А спустя пять минут, в 18:45, у дома 39 по улице Крыленко под колеса попал еще один несовершеннолетний пешеход. 50-летняя петербурженка двигалась на своем Renault Sandero по проспекту Большевиков от улицы Тельмана с левым поворотом на Крыленко и сбила 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. Третьеклассник был в сопровождении взрослых, они возвращались домой с прогулки. В результате ДТП он также получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

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Комментарии (40)

265937308
Запретить все самокаты и велосипеды. Детей тоже убрать с улиц! Пусть по подземным пешеходам ходят за руку. Тротуары лишние убрать, дороги расширить, запарковаться негде, пробки сплошные!
oleoleole
только ограничение скоростного режима. 60 максимальная скорость, 40 на улицах с одной свободной полосой в каждую сторону. в европе все прекрасно ездят так. обеспечить преимущество пешеходов и велосипедистов, самокатчиков во всех возможных ситуациях. отменить дебильное правило про спешивание велосипедистов перед переходомами, водитель должен снижать скорость до такой чтобы увидеть возможную помеху.
ccc2308
Приходилось беседовать с молодыми родителями (в основном мамы) о безопасности поведения детей в городе, в том числе при использовании самокатов и велосипедов. У большинства полное непонимание "ну мы же правы, мы по тротуару, водители должны смотреть!!!", как будто самое главное для них не сохранить здоровье ребенка, а БЫТЬ ПРАВЫМ. Надо предвидеть возможную опасность, на то вы и родители.
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