Петербургский кикшеринг Molnia убирает самокаты из города

«Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим», — сказано в уведомлении.



Также о временной приостановке работы сообщил сервис Whoosh. О причинах такого решения остается лишь гадать.



Утром 9 июня пользователи обнаружили, что самокаты исчезли с виртуальных улиц Петербурга. Накануне кикшеринги договорились с городскими властями ограничить скорость самокатов на главных туристических улицах до 10 км/ч. При этом еще ранее, на совещании в Смольном, операторы выступали против радикального ограничения скорости, поскольку, по их мнению, это убьет бизнес.

