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Петербургский кикшеринг Molnia убирает самокаты из города

Петербургский сервис аренды электросамокатов Molnia объявил о решении убрать все самокаты. Сообщение об этом он распространил среди своих пользователей в ночь на 9 июня.

«Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим», — сказано в уведомлении.

Также о временной приостановке работы сообщил сервис Whoosh. О причинах такого решения остается лишь гадать.

Утром 9 июня пользователи обнаружили, что самокаты исчезли с виртуальных улиц Петербурга. Накануне кикшеринги договорились с городскими властями ограничить скорость самокатов на главных туристических улицах до 10 км/ч. При этом еще ранее, на совещании в Смольном, операторы выступали против радикального ограничения скорости, поскольку, по их мнению, это убьет бизнес.

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Комментарии (32)

michailPotapov
Боль идиотов. Вижу жирный едет ну пройди пешком жирух куда тебе самокат? или велосипед на край купи. Не кого не собьешь.
Правильно сделали. Пусть пешком ходят или оплачивают общественный транспорт.
sektor7
Как прекрасен этот мир, посмотрите 😂
f0ntan
Не позорно ли сдавать в кикшеринг дешевые стоячие самокаты? Такие по финансам можно купить самостоятельно. Это все равно, что сдавать в аренду Запорожцы или Оку. Вот если бы они сдавали в аренду сидячие самокаты, было бы другое дело
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