Сломя голову. Как Следственный комитет в Петербурге ограничил скорость самокатов

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







"Фонтанке" стали известны подробности непростого разговора следователей, чиновников и операторов самокатных сервисов, который состоялся в Смольном вечером, 7 июля. Накал страстей подогревался тем, что сотрудники Следственного комитета (СК) накануне обыскали сервисный центр кикшеринга Whoosh, изъяв предметы и документы, необходимые для расследования уголовного дела о небезопасных услугах. Именно в таком контексте и проходило совещание в Комитете по транспорту. На нем рабочая группа по вопросу электросамокатов в очередной раз обсуждала соглашение, которое должно очертить правовое поле для работы сервисов аренды. Как стало известно «Фонтанке», на нем представитель СК, отвечая на возражения операторов, пояснил свою жесткую позицию - если велосипедисты при столкновениях на тротуаре, в худшем случае, ломают руки и ноги, то самокатчики получают куда более серьезные травмы. Поэтому Следком считает ограничение скорости в 15 км/ч на тротуаре, о котором уже вроде бы договорились ранее, недостаточным.

Как пересказали «Фонтанке» некоторые участники совещания, представитель петербургского СК опирался на статистику травм и добавил, что по большинству делам самокатчиков, которые сейчас находятся в производстве городского управления, у пострадавших серьезнейшие травмы головы. Самым вопиющим случаем стал инцидент, по итогам которого солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому и лишь чудом выкарабкался. Именно поэтому следователи считают, что тротуары с большой пешеходной нагрузкой требуют более существенного ограничения скорости, чем обсуждавшиеся ранее 15 км/ч.

При этом представитель СК отметил, что говорил только о пешеходных местах, не о велодорожках и велопешеходных зонах. В Смольном позицию правоохранителей учли. Как сообщили «Фонтанке» 8 июня в комитете по транспорту, скорость ограничат (ссылка) до 10 км/ч на 20 улицах в Центральном и Петроградском районах, включая Невский, Большой проспект ПС и прилегающие улицы. В эту же зону попадают территории вокруг основных туристических достопримечательностей. Иными словами, прислонить железного коня к Медному всаднику не получится.



В производстве следственного органа есть несколько уголовных дел, связанных с инцидентами, где участвуют самокаты, и одно дело, возбужденное по статье об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ). Оно открыто в отношении неустановленных лиц среди руководителей кикшеринговой компании - Whoosh. После совещания стали понятны хотя бы очертания претензий. Прежде всего, правоохранители обеспокоены безопасностью несовершеннолетних. Представитель петербургского СК дал понять, что у всех сервисов должен быть утвержден возраст, с которого люди могут пользоваться их услугами. К тому же, у шеринговых самокатчиков не вырабатывается достаточный опыт использования этого транспорта. В свете последних событий в Whoosh «Фонтанке» сообщили, что ситуацию не комментируют.

Как рассказывают участники совещания, предприниматели болезненно реагировали на вопрос скорости, опасаясь что под ограничения попадет вся территория города. По их мнению, это уничтожит бизнес, потому что люди, желающие передвигаться быстрее, начнут переходить на индивидуальные электросамокаты, а с ними все еще сложнее: контролировать их будет просто невозможно, - объясняют свою позицию операторы. А что касается претензий к травмоопасности, на совещании звучали издевательские предложения запретить продавать автомобили и ножи, потому что они, условно говоря, «тоже убивают». Звучали встречные радикальные предложения полностью запретить движение и парковку самокатов на Невском и его пересечениях с другими улицами. Дискуссия временами накалялась, но до открытого конфликта не дошло.



С 8 июня на базе московской Ассоциации операторов микромобильности, которую возглавляет совладелец Whoosh Олег Журавлев, начала работу горячая линия по проблемам с электросамокатами. Петербуржцы могут звонить на бесплатный номер 8-800-350-54-93 и сообщать о нарушениях правил, включая парковку самокатов в неположенных местах. Как рассказали «Фонтанке» участники совещания, диспетчер будет фиксировать обращения и распределять их по операторам шерингов.

Следующий шаг рабочей группы - разобраться с парками - где и с какой скоростью смогут ездить самокаты. Также обсуждается установка номеров на каждый самокат, но пока не понятно, смогут ли их опознать городские камеры. Еще от операторов требуют больше информировать пользователей приложений о правилах. Возможно, в них появится какой-то мини-тест, лишь после прохождения которого самокат можно будет взять в аренду. Все договоренности и требования к операторам и к размещению самокатов будут прописаны в соглашении между бизнесом и правительством города. «Проект соглашения сейчас прорабатывается юристами с нашей стороны и со стороны кикшеринговых компаний», - сообщили «Фонтанке» в комтрансе.



В то же время вопросов становится все больше. Пока нет понимания, какая санкция - предупреждение, штраф или блокировка аккаунта - будет применяться за какое нарушение, и кто будет контролировать соблюдение скоростных ограничений. Трудно представить на тротуарах гаишников с радарами. В комитете отмечают, что ограничения скорости должны контролировать сами разработчики сервисов с помощью программного обеспечения.

Перспектива привлечения к ответственности операторов шеринга пока вызывает у экспертов сомнения. Старший юрист международной юридической компании Eversheds Sutherland в Петербурге Андрей Шубин напоминает, что Верховный Суд РФ давал разъяснения об обстоятельствах, при которых наступает ответственность по статье 238 УК РФ (та, по которой возбуждено дело Whoosh). Он обращает внимание на то, что по ней действиях или бездействиях виновных обязательно должен быть доказан умысел. "Принимая во внимание известные нам обстоятельства, это может оказаться непростой задачей. Поэтому на данный момент сложно говорить о перспективах данного уголовного дела, возбужденного, возможно, в том числе и по причинам широкой огласки и общественного резонанса", - говорит юрист.

Весной-летом 2021 года случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Сейчас на петербургском рынке работают восемь кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тыс. самокатов. Юридический статус электросамокатов, как и правила взаимодействия с ними других участников движения, не прописаны в российском законодательстве, из-за чего на практике возникает множество спорных ситуаций.

Чтобы решить проблему, сервисы Whoosh и Urent ввели ограничения скорости в 15 км/ч на Невском проспекте и некоторых других центральных улицах. Пользователям запрещено оставлять самокаты и передвигаться на них в ЦПКиО, Летнем и Михайловском садах, на острове «Новая Голландия». Самокаты перемещают с узких тротуаров, от станций метро и остановок общественного транспорта. Сервис Molnia, в частности, отредактировал в мобильном приложении зоны виртуальных парковок у метро и остановок.

Евгения Горбунова, "Фонтанка.ру"