Очередной обыск проводится в одной из городских компании, которая предоставляет в аренду электросамокаты. Об этом 7 июня сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу. Как говорится в сообщении ведомства, указанные мероприятия связаны с уголовным делом по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Фонтанка» писала, что оно было возбуждено после того, как в конце мая в центре города самокатчики сначала сбили, а затем избили врача и писателя Валерия Айрапетяна.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из коммерческих структур, «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года», один которых сбил мужчину на Невском проспекте. Затем, как говорится в сообщении ведомства, он и его приятель из хулиганских побуждений нанесли пострадавшему многочисленные удары рукам и ногами.



«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования. В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в региональном СК. «Фонтанка» также писала, что после случившегося с врачом и писателем было возбуждено ещё одно уголовное дело – о хулиганстве. Подозреваемых взяли под стражу. Свою технику под ними ранее опознала компания WHOOSH. Её представители, комментируя возбуждение дела об оказании небезопасных услуг, заявили, что никаких документов от следственных органов они не получали. Позже в WHOOSH подтвердили обыски, которые прошли в компании 3 июня. Указанные мероприятия также коснулись ещё четырёх кикшеринговых фирм: MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Однако эта информация через некоторое время исчезла из официального релиза регионального СК.