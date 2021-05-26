«Не понимаем, что случилось». Участники драки на Невском были на самокатах Whoosh, но СК к сервису не заходил

Подробности 26 мая «Фонтанке» сообщила представитель Whoosh Юлия Камойлик. «Мы не подтверждаем, что это по поводу нас», — сказала она.

При этом в компании не отрицают, что хулиганы пользовались самокатами Whoosh. Как только видео происшествия появилось в Сети, сотрудники сервиса отследили аккаунты нарушителей и заблокировали их, а когда получили запрос от Следственного комитета, передали ему все данные этих пользователей, включая их маршрут.

«Сам процесс следствия я не могу прокомментировать — что именно помогло, что не помогло. Мы их заблокировали, они точно никогда не будут у нас кататься. Всем, чем могли, мы помогли», — отметила Камойлик.