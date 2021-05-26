«Не понимаем, что случилось». Участники драки на Невском были на самокатах Whoosh, но СК к сервису не заходил

Подробности 26 мая «Фонтанке» сообщила представитель Whoosh Юлия Камойлик. «Мы не подтверждаем, что это по поводу нас», — сказала она.
При этом в компании не отрицают, что хулиганы пользовались самокатами Whoosh. Как только видео происшествия появилось в Сети, сотрудники сервиса отследили аккаунты нарушителей и заблокировали их, а когда получили запрос от Следственного комитета, передали ему все данные этих пользователей, включая их маршрут.
«Сам процесс следствия я не могу прокомментировать — что именно помогло, что не помогло. Мы их заблокировали, они точно никогда не будут у нас кататься. Всем, чем могли, мы помогли», — отметила Камойлик.
Даже если уголовное дело возбуждено в отношении руководства Whoosh, непонятно, в чем именно состоит нарушение, добавила она. Сбившие пешехода молодые люди были совершеннолетними, ехали со скоростью, которая попадает в зону дополнительного ограничения, — 15 км/ч. «Не понимаем, что случилось», — призналась она.
Главное следственное управление СК РФ по Петербургу 26 мая возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ) после того, как два парня на самокатах сначала сбили, а потом избили писателя на Невском проспекте. Подозреваемых ищут среди руководства неназванной кикшеринговой компании, которая сдала транспорт в аренду хулиганам. В ведомстве отметили, что «коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые были не предусмотрены правилами использования».
Как писала «Фонтанка», конфликт на Невском произошел в ночь с 13 на 14 мая. Парни в возрасте 20 лет и 21 года после сделанного им замечания набросились на врача и писателя Валерия Айрапетяна. Он оказался в больнице со сломанными ребрами. Петербургский СК возбудил дело по статье о хулиганстве.