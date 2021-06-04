В отношении петербургского студента, сбившего на электросамокате 4-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело

«Фонтанка» писала об этой истории, как и о прочих инцидентах, связанных с электросамокатами. Четырёхлетний Марк был госпитализирован с травмой головы. Студент после столкновения сам вызвал скорую помощь, дождался её прибытия и, оставив свой номер телефона, покинул место происшествия. Теперь СК готовится инкриминировать ему причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, скоро молодому человеку изберут и меру пресечения.



О петербургских случаях травмирования детей из-за наездов электросамокатов, три из которых произошли всего за пару дней, доложили главе СКР. Пока родители пострадавших малышей сидят у реанимации в ожидании хороших новостей, следователи проводят обыски в сервисах аренды и возбуждают уголовные дела. «Фонтанка» рассказывает, как до всего этого докатилась Северная столица.

