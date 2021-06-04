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В отношении петербургского студента, сбившего на электросамокате 4-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего студента первого курса одного из городских вузов, сообщает 4 июня пресс-служба СКР. Молодой человек случайно наехал на 4-летнего мальчика на Московском проспекте.

«Фонтанка» писала об этой истории, как и о прочих инцидентах, связанных с электросамокатами. Четырёхлетний Марк был госпитализирован с травмой головы. Студент после столкновения сам вызвал скорую помощь, дождался её прибытия и, оставив свой номер телефона, покинул место происшествия. Теперь СК готовится инкриминировать ему причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, скоро молодому человеку изберут и меру пресечения.

О петербургских случаях травмирования детей из-за наездов электросамокатов, три из которых произошли всего за пару дней, доложили главе СКР. Пока родители пострадавших малышей сидят у реанимации в ожидании хороших новостей, следователи проводят обыски в сервисах аренды и возбуждают уголовные дела. «Фонтанка» рассказывает, как до всего этого докатилась Северная столица.

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Комментарии (8)

gencon
Чем отличается ООО МВД от милиции СССР? Задержание студента проводит собр, космонавты (юра, прости, мы все проср...). Напомню, что Победу СССР в великой отечественной принесла не тотальная коррупция и мультики про ракеты, а равенство. А вот если глянуть в историю - лучше сравнить современную россию с периодом Александра 2- понтореза и самоуверенным, но трусом. Итог был печален.
Igorius
Электросамокаты наступают! Родина в опасности! Самокатчики - новая секта упырей-каннибалов!...
Нужно больше статей об ужасах электросамокатов. Каждый день, в интернете и по всем федеральным каналам. Это ведь самая важная для сегодняшней России проблема. Других проблем у нас в обществе и экономике нет!
Dimitry Antonov
Всё правильно, в соответствии с действующим законодательством, без истерик и проклятий в адрес самокатов и самокатчиков. Ещё десяток подобных дел, их освещение в СМИ и подобные инциденты начнут стремительно сокращаться.
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