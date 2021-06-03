Докатились. Истории сбитых самокатчиками детей стали уголовными делами и привели следователей к сервисам аренды

Это только начало
Первый случай произошёл вечером 1 июня на территории парка на острове Чухонка в Колпинском районе. Как ранее писала «Фонтанка», оттуда был госпитализирован четырёхлетний мальчик. Его поместили в реанимацию детской больницы имени Раухфуса. После получения тяжёлой травмы головы ему понадобилась операция.
Пострадавшего зовут Денис. По словам его матери, в момент столкновения он был на велосипеде, а второй участник описанного события на личном электрическом самокате.
«Денис ехал на велосипеде, а я ехала рядом с ним на обычном самокате. Мы двигались по парку, по правой стороне дороги. Навстречу нам с большой скоростью летел мужчина на электросамокате. Мы думали, что он объедет по обочине или затормозит, но он влетел в моего ребёнка лоб в лоб. <...> Я сразу вызвала скорую помощь. Мужчина остался стоять в сторонке, я сказала ему не уезжать, так как сейчас приедет полиция. Он сказал, что останется», — рассказала Екатерина.
Собеседница «Фонтанки» также сообщила, что её сын в сознании, в его состоянии есть небольшие улучшения, но пока что он остаётся в реанимации. Если положительная динамика будет прослеживаться и дальше, уже завтра его переведут в обычную палату.
После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118-я статья УК РФ). По информации нашего издания, подозреваемый — ранее судимый 50-летний мужчина. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
«Ответственность кто-то должен нести. <...> Надо что-то с этим делать. Это только начало, получается. Электросамокаты только входят в моду», — прокомментировала возбуждение уголовного дела Екатерина.
Сами виноваты
Мать пострадавшего мальчика также рассказала, что сейчас вместе с её маленьким сыном в реанимации детской больницы имени Раухфуса после встречи с самокатчиком лежит пятилетняя девочка. Последняя была сбита накануне у дома 19 по Искровскому проспекту в Невском районе.
Информация о её госпитализации с указанного адреса поступила в полицию примерно в три часа дня. «Скорая долго стояла, в итоге увезла её вместе с мамой. Приезжала полиция», — рассказала накануне ставшая очевидцем женщина.
Самокатчик, по её словам, даже не остановился, а когда ему кричали вслед и просили вернуться, ещё и нахамил. Место происшествия он покинул до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Как выяснила «Фонтанка», пострадавшую девочку зовут Катя. Мать — Анастасия — рассказала, как её пятилетняя дочь оказалась в больнице.
«Мы шли к моей сестре домой от станции метро «Дыбенко» в сторону Дальневосточного проспекта. Я была с коляской, рядом дочка моя старшая. Она как-то сделала шаг в сторону, развернулась к нам и её снесло. Мужчина, который был на электросамокате, остановился, сказал: «Сами виноваты» и уехал», — описала она происшествие. По словам женщины, состояние её дочери постепенно улучшается.
После случившегося также возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Третья жертва
Спустя три минуты после того, как полицейском стало известно о травмировании этой девочки, из детской городской больницы имени Филатова поступило ещё одно такое же сообщение. Третьей жертвой самокатчиков стал четырёхлетний мальчик по имени Марк.
Как стало известно «Фонтанке», ребёнка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с Московского проспекта после встречи с 23-летним студентом первого курса магистратуры одного из вузов Петербурга, который проживает в общежитии на Новоизмайловском проспекте. У пострадавшего, как сообщалось накануне, травма головы. Швы планировали накладывать под общим наркозом.
По предварительной информации нашего издания, будущий магистр управлял арендованным электросамокатом, а после столкновения сам вызвал скорую помощь, дождался её прибытия и, оставив свой номер телефона, покинул место происшествия. У него уже состоялся разговор с сотрудниками полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Фонтанке» не удалось связаться с родителями пострадавшего Марка. Петербургский студент на предложение издания поговорить в социальной сети ничего не ответил.
Реакция
О петербургских случаях травмирования детей из-за наездов электросамокатов накануне доложили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Глава ведомства поручил аккумулировать все материалы в главном следственном управлении по Северной столице.
А уже на следующий день, 3 июня, стало известно об обысках в пяти сервисах аренды: WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS.
Как пояснили в ГСУ СК РФ по региону, они связаны с уголовным делом по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое в конце мая было возбуждено после нападения на врача и писателя Валерия Айрапетяна в центре города. По версии следствия, два парня на двухколёсном транспорте сначала сбили, а потом избили его на Невском проспекте. Обвиняемые отправлены судом под арест.
«Фонтанка» писала, что под молодыми людьми свою технику опознал сервис аренды WHOOSH. Тогда в компании заверили, что никаких документов от следственных органов они не получали. Комментируя сегодняшние обыски, её представители подтвердили их проведение, отметив, что, предварительно, их транспортные средства не участвовали в историях с пострадавшими детьми.
В региональном ведомстве отметили, что указанные мероприятия проводятся «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка».
Проблема
Помимо сбитого в центре Петербурга врача и писателя в прошлом месяце прогремела ещё одна история, связанная с электросамокатами. С тяжёлой травмой головы от пьяного падения был госпитализирован солист балета Мариинского театра Давид Залеев. Несмотря на неутешительные прогнозы, спустя несколько недель после операции он пришёл в сознание.
Через несколько дней после инцидента с артистом вопрос об использовании электросамокатов в очередной раз подняли в Смольном. В Комтрансе констатировали — случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз, связав это с резким увеличением количества подобной техники в Петербурге. В городском ведомстве также сообщили, что для решения описанной проблемы создана специальная рабочая группа, куда в том числе вошли представители сервисов аренды. Её участники собирались обсудить возможность создания «народных патрулей» из велоактивистов для помощи на дороге в случае ДТП с участием самокатов и других подобных транспортных средств.
При этом ещё в начале мая, обсуждая разбросанные по городу электросамокаты, сервисы аренды договорились с чиновниками ограничить их скорость в центре Петербурга до 15 км/ч, а также запретить оставлять подобную технику у станций метро.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге присутствуют как минимум девять кикшеринговых компаний, суммарный парк которых насчитывает около пяти тысяч самокатов. Несмотря на то, что это рынок уже переполнен, на него снова и снова выходят новые игроки.
Инна Метелькова, «Фонтанка.ру»