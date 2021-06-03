Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
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В Петербурге идут обыски в сервисах аренды самокатов после наездов на детей
В Петербурге следователи совместно с сотрудниками регионального МВД проводят обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов «WHOOSH», «MOLNIA», «BOLT», «SCOOBEE» и «RED WHEELS». Об этом 3 июня сообщили в ГСУ СК РФ по региону.
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
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