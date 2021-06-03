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В Петербурге идут обыски в сервисах аренды самокатов после наездов на детей

В Петербурге следователи совместно с сотрудниками регионального МВД проводят обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов «WHOOSH», «MOLNIA», «BOLT», «SCOOBEE» и «RED WHEELS». Об этом 3 июня сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

Новость дополняется.

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Комментарии (21)

tsodd
Есть подозрение, что в каких-то ДТП невозможно было установить виновника. Типа сервис не только банковскую карту пользователя видеть должен, но и какие-то документы, удостоверяющие личность.
Oleg_I
Сядут все. Сначала самокатчики, потом велосипедисты, дальше посмотрим. Встретимся на БАМе.
Маэстро
Закроют прокаты и можно будет сбивать только на своих самокатах. Их, конечно, меньше, но когда собьют, разницы никакой.
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