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Смольный: В Петербурге в десятки раз участились наезды самокатчиков на пешеходов

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге участились в десятки раз. Об этом 18 мая сообщили в комитете по транспорту города.

Там уточнили, что объяснение такому росту простое — с 2020 года количество самокатов в Северной столице увеличилось втрое. Также выросла и скорость их передвижения по тротуарам. В комтрансе создают «рабочую группу по вопросам разработки регламента взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга». В нее войдут депутаты ЗакСа, представители районных администраций, профильных комитетов, ГИБДД и велообщественности. Члены рабочей группы собираются обсудить возможность создания «народных патрулей» из велоактивистов для помощи на дороге в случае ДТП с участием самокатов и других подобных транспортных средств.

В Петербурге присутствуют как минимум 9 кикшеринговых компаний, суммарный парк которых насчитывает около 5 тысяч самокатов. Подробнее о проблемах, связанных с новым типом городского транспорта, читайте в материале «Фонтанки».

В последнее время в Петербурге всё чаще происходят инциденты с участием людей на электросамокатах. Недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой самокатчиков вылилась в драку и уголовное дело, а упавший с самоката солист балета Мариинского театра Давид Залеев получил тяжелые травмы и впал в кому.

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Комментарии (14)

Агроном аэродрома
Надо следующим перзидентом самокатчика выбирать. Тогда все дзюдоисты (ранее теннисисты), что сейчас визжат "запретить", зараз запрыгнут на сервер. :))
Norge
Ну раз рабочую группу создали, вопрос считай решен - она подготовит предложения, из них выберут самые лучшие и вынесут на всенародное обсуждение, а там зима и все успокоится. О чем думали, когда разрешали прокат самокатов? Сейчас надо экстренно приостанавливать прокат и запрещать эксплуатацию до принятия поправок в правила - колесных дебилов на тротуарах все больше, а народ уже плохо реагирует.
Lavrik_5e4cca6462b11
Хожу с тросточкой-стеком, буду ломать мениски или лодыжки. Естественно в случае наезда, в состоянии аффекта. Тросточка показана,т.к. имею заболевание.
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