Смольный: В Петербурге в десятки раз участились наезды самокатчиков на пешеходов

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге участились в десятки раз. Об этом 18 мая сообщили в комитете по транспорту города.



Там уточнили, что объяснение такому росту простое — с 2020 года количество самокатов в Северной столице увеличилось втрое. Также выросла и скорость их передвижения по тротуарам. В комтрансе создают «рабочую группу по вопросам разработки регламента взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга». В нее войдут депутаты ЗакСа, представители районных администраций, профильных комитетов, ГИБДД и велообщественности. Члены рабочей группы собираются обсудить возможность создания «народных патрулей» из велоактивистов для помощи на дороге в случае ДТП с участием самокатов и других подобных транспортных средств.

