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Двух детей из разных районов Петербурга спасают в Раухфуса после встречи с электросамокатчиками

Двое маленьких детей за сутки пострадали в Петербурге от электросамокатов. Обоих спасают врачи больницы имени Раухфуса.

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Около двух часов дня 2 июня на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта на тротуаре была сбита девочка пяти лет.

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«Скорая долго стояла, в итоге увезла ее вместе с мамой. Приезжала полиция», — рассказала очевидица. Самокатчик же, по ее словам, даже не остановился, еще и нахамив, когда ему кричали вслед и просили вернуться, а к приезду полиции уже скрылся.

Как стало известно «Фонтанке», ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу имени Раухфуса и помещён в реанимацию.

Накануне вечером в колпинском парке на острове Чухонка молодой человек на электросамокате сбил четырёхлетнего мальчика, который тоже катался по дорожкам, к слову, тоже на самокате, но на обычном, детском. Ночью малыш был госпитализирован. Ему потребовалась операция после тяжёлой травмы головы. Этот ребёнок также помещён в реанимацию.

Фото: «Мегаполис»

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Решением этой проблемы занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. Они договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории Петербурга до 15 км/ч. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.

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Комментарии (18)

Милая +
Сколько ещё жертв от наезда электросамокатов на пешеходов потребуется для того, чтобы убрать их с тротуаров на специальные выделенные полосы движения? Пешеходам, особенно детям и пожилым, необходимо обеспечить безопасность передвижения по тротуарам города!
xexey
я может чего не понимаю. вот есть у нас ПДД. В ПДД написано:
- движение ТС по тротуару запрещено.
- ТС — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Под велосипед эти самокаты не подпадают.
Открываем часть 2 статьи 12.15 КоАП - там за проезд по велосипедным или пешеходным дорожкам прописан штраф в размере 2000 рублей. В статье 12.19 КоАП говорится о наказании за нарушение правил стоянки или остановки на тротуаре - это 1000 рублей. Пусть ездят по дорогам в касках согласно ПДД, если детство в одном месте до сих пор играет. Или у нас пока президент своего мнения не выскажет по телевизору, решения не принимаются?
djkey
движений в сторону создания велодорожек конечно не предусмотрено.
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