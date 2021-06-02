Около двух часов дня 2 июня на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта на тротуаре была сбита девочка пяти лет.

«Скорая долго стояла, в итоге увезла ее вместе с мамой. Приезжала полиция», — рассказала очевидица. Самокатчик же, по ее словам, даже не остановился, еще и нахамив, когда ему кричали вслед и просили вернуться, а к приезду полиции уже скрылся.



Как стало известно «Фонтанке», ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу имени Раухфуса и помещён в реанимацию.

Накануне вечером в колпинском парке на острове Чухонка молодой человек на электросамокате сбил четырёхлетнего мальчика, который тоже катался по дорожкам, к слову, тоже на самокате, но на обычном, детском. Ночью малыш был госпитализирован. Ему потребовалась операция после тяжёлой травмы головы. Этот ребёнок также помещён в реанимацию.

