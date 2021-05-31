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Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, пострадавший после поездки на самокате, пришёл в сознание

В Мариинском театре рассказали 31 мая о состоянии 31-летнего солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который впал в кому после падения с самоката две с половиной недели назад.

«Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно», — сообщили в пресс-службе театра.

По данным «Фонтанки», неделю назад артиста перевели из Мариинской больницы в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

Давида Залеева госпитализировали в ночь на 13 мая от дома 43/1 по Лермонтовскому проспекту. Точнее, в больницу доставили неизвестного лет тридцати на вид с травмами головы и отравлением этанолом, и то и то — в тяжёлой степени. Уже позже в пациенте, которого сразу поместили в реанимацию, узнали 31-летнего артиста Мариинского театра. Установить личность помогли родные, опознавшие пострадавшего. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
С балетом может попрощаться.
Suricata
Пьяный в зюзю на самокате) Вот и итог.
nuga
простых смертных не переводят в Поленова из больничек.Зачем нам такие больнички,если лучших врачей оттуда забирают,а регламент оказания медпомощи не позволит находится долго в реанимации-или очухиваешься или в морг.
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