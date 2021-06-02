Бастрыкину доложили о детях, сбитых электросамокатами в Петербурге. Возбуждено уголовное дело

Информацию об участившихся случаях наездов электросамокатчиков на детей в Петербурге довели до сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил аккумулировать все материалы в главном следственном управлении по Петербургу.



Как сообщили в СКР 2 июня, по факту одного из трёх происшествий петербургские следователи уже возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК). Серьёзные травмы накануне вечером получил мальчик четырёх лет, которого сбил молодой человек в Колпинском парке на острове Чухонка. На самокатах были оба, взрослый — на электро, ребёнок — на детском.