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Бастрыкину доложили о детях, сбитых электросамокатами в Петербурге. Возбуждено уголовное дело

Информацию об участившихся случаях наездов электросамокатчиков на детей в Петербурге довели до сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил аккумулировать все материалы в главном следственном управлении по Петербургу.

Как сообщили в СКР 2 июня, по факту одного из трёх происшествий петербургские следователи уже возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК). Серьёзные травмы накануне вечером получил мальчик четырёх лет, которого сбил молодой человек в Колпинском парке на острове Чухонка. На самокатах были оба, взрослый — на электро, ребёнок — на детском.

По информации «Фонтанки», мальчику потребовалась операция. Он в реанимации больницы имени Раухфуса. В этой же клинике ещё две жертвы двухколёсного транспорта: пятилетняя девочка, которая встретилась с электросамокатом на тротуаре на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта, и мальчик четырёх лет, сбитый на Московском проспекте. Следственные органы проводят проверку по обоим случаям.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать материалы из территориальных подразделений для дальнейшего расследования в аппарат ГСУ СК России по Санкт-Петербургу», — говорится в релизе.

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Решением этой проблемы занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. Они договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории Петербурга до 15 км/ч. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.

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Комментарии (5)

265957710
Только запрет езды по тротуарам, паркам и вывод лихачей на проезжую часть-единственное решение. Уж очень много жертв, а по Невскому уже не пройти из за самокатчиков.
261933551
Два "борца с режимом" отметились. Скорее - пометили. Это точнее
Oleg_I
Ну вы поняли. Оппозиционеры сегодня закончились. Всем, у кого активный аккаунт на кикшеринге, лучше удалить прямо сейчас. Пример Пивоварова показывает, что от 2 месяцев ареста это вас не спасет. Но чистосердечное раскаяние снизит срок.
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