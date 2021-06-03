В сервисе самокатов WHOOSH подтвердили информацию об обысках в Петербурге

«Действительно, проходят оперативные мероприятия, которые начались после сообщения о них. В целом у нас всё спокойно. Но, насколько нам пока известно, наши самокаты не участвовали в этих историях с детьми», — сообщила она.



Представитель компании уточнила, что взаимодействие с правоохранительными органами также происходит по ситуации на Невском проспекте, где в конце мая два парня на самокатах сервиса сначала сбили, а потом избили писателя.



Как ранее писала «Фонтанка», следователи совместно с сотрудниками регионального МВД сегодня проводят обыски в крупнейших сервисах аренды электросамокатов WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Оперативные мероприятия проходят после нескольких наездов на детей. За последние пару дней из-за столкновения с самокатчиками тяжело пострадали три ребенка. «Фонтанка» рассказывала, что в Колпинском районе 1 июня госпитализировали четырёхлетнего мальчика, а 2 июня в Невском районе — пятилетнюю девочку. В результате происшествий были возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также самокатчик 3 июня наехал на ребенка в Московском районе. У четырехлетнего мальчика диагностировали травму головы.

