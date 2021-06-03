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В сервисе самокатов WHOOSH подтвердили информацию об обысках в Петербурге

В кикшеринговой компании WHOOSH подтвердили информацию об обысках. Об этом 3 июня «Фонтанке» рассказала представитель компании Юлия Камойлик.

«Действительно, проходят оперативные мероприятия, которые начались после сообщения о них. В целом у нас всё спокойно. Но, насколько нам пока известно, наши самокаты не участвовали в этих историях с детьми», — сообщила она.

Представитель компании уточнила, что взаимодействие с правоохранительными органами также происходит по ситуации на Невском проспекте, где в конце мая два парня на самокатах сервиса сначала сбили, а потом избили писателя.

Как ранее писала «Фонтанка», следователи совместно с сотрудниками регионального МВД сегодня проводят обыски в крупнейших сервисах аренды электросамокатов WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Оперативные мероприятия проходят после нескольких наездов на детей. За последние пару дней из-за столкновения с самокатчиками тяжело пострадали три ребенка. «Фонтанка» рассказывала, что в Колпинском районе 1 июня госпитализировали четырёхлетнего мальчика, а 2 июня в Невском районе — пятилетнюю девочку. В результате происшествий были возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также самокатчик 3 июня наехал на ребенка в Московском районе. У четырехлетнего мальчика диагностировали травму головы.

При этом сами обыски проходят в рамках уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ), которое было возбуждено после того, как парни на самокатах WHOOSH сбили писателя на Невском проспекте.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

260843741
Если водитель автомобиля сбил пешехода, возбуждается уголовное дело. Почему самокатчики от этого освобождены? По придворовой территории автомобилисты могут двигаться со скоростью не более 20 км. Понятно, есть летуны, но это скорее исключения. Так почему на самокате по тротуару можно летать с 35 км/ч? Ввести единое ограничение скорости на любом ТС не более 15 км/ч, если есть знаки осторожно дети и лежачие полицейские на проезжей части - дублировать на тротуар. Ну и сделать личному двухколесному транспорту тоже номера, настроить камеры и тоже штрафовать за превышения, раз не получается по хорошему. Ну и запретить проезд по паркам за пределами велодорожек на транспорте с электротягой. А то уже начали летать через детские площадки, по аллеям, где пенсионеры гуляют.
ccc2308
Слава Богу, давно пора закрыть эту ерунду.
265034362
Беру самокат в прокат, совершаю что-то - обыск в сервисе самокатов. Беру холодильник в прокат, при подъеме на n-ый этаж роняю его на соседа - обыск в прокате холодильников? В чём логика? Можно прояснить, почему разбираются с прокатом, а не с человеком?
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