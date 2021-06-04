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С сайта СК по Петербургу исчезла информация об обысках в пяти сервисах аренды электросамокатов

Информация об обысках в пяти сервисах аренды электросамокатов в Петербурге исчезла из официального релиза регионального управления СК. «Фонтанка» обратила на это внимание утром 4 июня.

На сайте ведомства из отредактированного релиза пропала информация про обыски в кикшеринговых компаниях WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Они, как уточнялось накануне, были связаны с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении одной из неназванных фирм, сдающих в краткосрочную аренду электросамокаты (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — статья 238 УК РФ). В одном из сервисов аренды изданию подтвердили обыски.

«Фонтанка» писала, что дело появилось после того, как в центре города двое самокатчиков сначала сбили, а затем избили врача и писателя Валерия Айрапетяна.

Из релиза также исчезло пояснение о целях проведения обысков. Так, в прежней версии было сказано, что они проходили с «целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка».

Помимо этого, «Фонтанка» не обнаружила на сайте фотографий, которые накануне со ссылкой на ведомство были опубликованы в нашем издании в рубрике «Фото дня».

В ГСУ СК РФ по Петербургу решение о редактировании сообщения прокомментировать затруднились. «Что есть, то есть», — добавили там. Скорее всего, исчезновение информации связано с режимом тишины, введённым у силовиков на время ПМЭФ-2021, отмечают собеседники «Фонтанки». Форум проходит в городе со 2 по 5 июня.

В релизе, опубликованном накануне, речь также шла о проверке трёх случаев наезда электросамокатов на детей в Петербурге. Эта информация всё ещё содержится на сайте. Тщательно изучить эти истории ранее поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. «Фонтанка» подробно писала о каждом из них, а также о состоянии пострадавших малышей.

Кроме того, этим утром стало известно, что самокатчик, который мог сбить пятилетнюю девочку в Невском районе, в ночь на 4 июня был задержан под Петербургом. Тем временем подобных инцидентов становится всё больше.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

VF812
А што такое? Закон таки кто-то в СК прочитал?
sektor7
Не обыск был, не обыск 😂
Простой осмотр помещений и складов.
Работайте, братья.
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