С сайта СК по Петербургу исчезла информация об обысках в пяти сервисах аренды электросамокатов

«Фонтанка» писала , что дело появилось после того, как в центре города двое самокатчиков сначала сбили, а затем избили врача и писателя Валерия Айрапетяна.

На сайте ведомства из отредактированного релиза пропала информация про обыски в кикшеринговых компаниях WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Они, как уточнялось накануне, были связаны с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении одной из неназванных фирм, сдающих в краткосрочную аренду электросамокаты (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — статья 238 УК РФ). В одном из сервисов аренды изданию подтвердили обыски.

Из релиза также исчезло пояснение о целях проведения обысков. Так, в прежней версии было сказано, что они проходили с «целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка».



Помимо этого, «Фонтанка» не обнаружила на сайте фотографий, которые накануне со ссылкой на ведомство были опубликованы в нашем издании в рубрике «Фото дня».



В ГСУ СК РФ по Петербургу решение о редактировании сообщения прокомментировать затруднились. «Что есть, то есть», — добавили там. Скорее всего, исчезновение информации связано с режимом тишины, введённым у силовиков на время ПМЭФ-2021, отмечают собеседники «Фонтанки». Форум проходит в городе со 2 по 5 июня.



В релизе, опубликованном накануне, речь также шла о проверке трёх случаев наезда электросамокатов на детей в Петербурге. Эта информация всё ещё содержится на сайте. Тщательно изучить эти истории ранее поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. «Фонтанка» подробно писала о каждом из них, а также о состоянии пострадавших малышей.

