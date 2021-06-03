3 июня обыскивают крупнейшие городские сервисы аренды самокатов: WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Следственный комитет уточняет, что мероприятия проводятся «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка».
Фото дня. Следователи и самокаты
В кикшеринговых компаниях Петербурга проводятся следственные действия. Обыски начались после серии детских травм.
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