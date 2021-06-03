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Фото дня. Следователи и самокаты

В кикшеринговых компаниях Петербурга проводятся следственные действия. Обыски начались после серии детских травм.

Фото: ГСУ СК по Петербургу
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3 июня обыскивают крупнейшие городские сервисы аренды самокатов: WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS. Следственный комитет уточняет, что мероприятия проводятся «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка».

Фото: ГСУ СК по Петербургу
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

172185222
Самокат не опаснее велосипеда ведь, то же самое 2-колесное средство передвижения. Давайте посмотрим на Хельсинки, где велосипедов дофигища, но никто ни на кого не наезжает, поскольку сделаны велодорожки (на тротуарах), разметка и все друг друга уважают при этом. У нас почему-то как-то не так всё, хотя живём рядом) Почему?
172185222
Так а смысл? Эти самокаты же продаются - купил и катайся как хочешь, толку кошмарить прокаты. Отсеять можно только тех, у кого денег на самокат нет) Но это не решение проблемы
blackcatwhitecat
все "наши" модели - это те же китайские, с другими шильдиками...
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