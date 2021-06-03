172185222 03 Июн 2021 в 13:49 03 Июн 2021 в 13:49

Самокат не опаснее велосипеда ведь, то же самое 2-колесное средство передвижения. Давайте посмотрим на Хельсинки, где велосипедов дофигища, но никто ни на кого не наезжает, поскольку сделаны велодорожки (на тротуарах), разметка и все друг друга уважают при этом. У нас почему-то как-то не так всё, хотя живём рядом) Почему?