Двух детей сбили самокатчики в Петербурге, пока СК обыскивал кикшеринги

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июня, наезд произошел накануне около часа дня у дома 21, корпус 1, по улице Федора Абрамова. Родители довели ребенка до травмпункта, где медики зафиксировали у нее травмы ноги и рану губы. После оказания помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
А около половины шестого вечера на улице Ильюшина женщина на самокате сбила у дома 15 11-летнего мальчика. Ребенок упал на руку и получил перелом лучевой кости. Его увезли в детскую городскую больницу № 2, откуда после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.
В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полиция ищет девушку и женщину, которые были на самокатах.
Накануне сотрудники СК после того, как 2 июня в Петербурге самокатчики сбили аж трех детей, провели обыски в кикшеринговых компаниях.
О случаях наездов электросамокатов на детей подробно читайте на «Фонтанке».