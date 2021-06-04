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Двух детей сбили самокатчики в Петербурге, пока СК обыскивал кикшеринги

В Петербурге сбили еще двух детей самокатами

Девушка на самокате сбила четырехлетнюю девочку в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июня, наезд произошел накануне около часа дня у дома 21, корпус 1, по улице Федора Абрамова. Родители довели ребенка до травмпункта, где медики зафиксировали у нее травмы ноги и рану губы. После оказания помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

А около половины шестого вечера на улице Ильюшина женщина на самокате сбила у дома 15 11-летнего мальчика. Ребенок упал на руку и получил перелом лучевой кости. Его увезли в детскую городскую больницу № 2, откуда после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полиция ищет девушку и женщину, которые были на самокатах.

Накануне сотрудники СК после того, как 2 июня в Петербурге самокатчики сбили аж трех детей, провели обыски в кикшеринговых компаниях.

О случаях наездов электросамокатов на детей подробно читайте на «Фонтанке».

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество подобной техники возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Решением этой проблемы занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят представители сервисов аренды. Последние договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории города до 15 км/ч.

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Комментарии (32)

265951345
Сборище дегенератов.
Милая +
Почему власть не может принять решение по обеспечению безопасности пешеходов, детей, запретить езду электросамокатов по тротуарам? Сколько ещё жертв потребуется для обеспечения безопасности пешеходов на тротуарах?
Агроном аэродрома
Ну прям не разорваться между огнестрелом и самокатами.. :))
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