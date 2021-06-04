Двух детей сбили самокатчики в Петербурге, пока СК обыскивал кикшеринги

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июня, наезд произошел накануне около часа дня у дома 21, корпус 1, по улице Федора Абрамова. Родители довели ребенка до травмпункта, где медики зафиксировали у нее травмы ноги и рану губы. После оказания помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.



А около половины шестого вечера на улице Ильюшина женщина на самокате сбила у дома 15 11-летнего мальчика. Ребенок упал на руку и получил перелом лучевой кости. Его увезли в детскую городскую больницу № 2, откуда после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

