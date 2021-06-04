Под Петербургом задержали самокатчика, который мог сбить пятилетку на Искровском. Его искали с прошлого лета, но по другому поводу

Как оказалось, его искали давно, но по обвинению в другом преступлении.



Как стало известно «Фонтанке», в три часа ночи 4 июня на улице Пражской в Кудрово сотрудниками полиции был задержан 35-летний уроженец Ленинграда, который в настоящий момент проживает по указанному адресу. Официально он нигде не трудоустроен. Проверка показала, что с августа прошлого года он находится в федеральном розыске, так как является обвиняемым в уголовном деле о незаконном обороте наркотиков.



В ходе неотложного обыска в его квартире нашли три пакета с растительным веществом, металлическую коробку с порошкообразным веществом белого цвета, а также упаковочный материал и оборудование для взвешивания.

