Под Петербургом задержали самокатчика, который мог сбить пятилетку на Искровском. Его искали с прошлого лета, но по другому поводу

Как оказалось, его искали давно, но по обвинению в другом преступлении.
Как стало известно «Фонтанке», в три часа ночи 4 июня на улице Пражской в Кудрово сотрудниками полиции был задержан 35-летний уроженец Ленинграда, который в настоящий момент проживает по указанному адресу. Официально он нигде не трудоустроен. Проверка показала, что с августа прошлого года он находится в федеральном розыске, так как является обвиняемым в уголовном деле о незаконном обороте наркотиков.
В ходе неотложного обыска в его квартире нашли три пакета с растительным веществом, металлическую коробку с порошкообразным веществом белого цвета, а также упаковочный материал и оборудование для взвешивания.
Как ранее писала «Фонтанка», самокатчик сбил пятилетку 2 июня. Вместе со своими родственниками она шла по дороге, но в какой-то момент сделала шаг в сторону от них, и её снесло проезжающим мимо двухколёсным транспортом. По словам матери девочки, мужчина, который был на электросамокате, остановился и сказал: «Сами виноваты», после чего покинул место происшествия.
Пострадавшую доставили в реанимацию детской больницы имени Раухфуса. После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
О других случаях наезда электросамокатов на детей читайте на «Фонтанке».