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Под Петербургом задержали самокатчика, который мог сбить пятилетку на Искровском. Его искали с прошлого лета, но по другому поводу

Самокатчика, который мог сбить пятилетнюю девочку на Искровском проспекте в Невском районе, задержали под Петербургом.

Как оказалось, его искали давно, но по обвинению в другом преступлении.

Как стало известно «Фонтанке», в три часа ночи 4 июня на улице Пражской в Кудрово сотрудниками полиции был задержан 35-летний уроженец Ленинграда, который в настоящий момент проживает по указанному адресу. Официально он нигде не трудоустроен. Проверка показала, что с августа прошлого года он находится в федеральном розыске, так как является обвиняемым в уголовном деле о незаконном обороте наркотиков.

В ходе неотложного обыска в его квартире нашли три пакета с растительным веществом, металлическую коробку с порошкообразным веществом белого цвета, а также упаковочный материал и оборудование для взвешивания.

Как ранее писала «Фонтанка», самокатчик сбил пятилетку 2 июня. Вместе со своими родственниками она шла по дороге, но в какой-то момент сделала шаг в сторону от них, и её снесло проезжающим мимо двухколёсным транспортом. По словам матери девочки, мужчина, который был на электросамокате, остановился и сказал: «Сами виноваты», после чего покинул место происшествия.

Пострадавшую доставили в реанимацию детской больницы имени Раухфуса. После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

О других случаях наезда электросамокатов на детей читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (21)

g-dog
Есть простое решение - весь электротранспорт переместить на проезжую часть и пусть там самоубиваются, а на тротуарах оставить только мускульные средства передвижения.
Brevnault
А что тут непонятного? Самокатчик-тридцатипятилетка сбил девочку-пятилетку. Заметку выпустил редактор-сорокапятилетка.
VF812
Какого пятилетка или какую? Откуда вы вообще это слово взяли? У вас в деревне все так говорили? Фонтанка, вставьте пистон уже этой лимите, не позорьтесь.
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