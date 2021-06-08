Погонять на самокатах больше не получится. Их скорость на центральных улицах Петербурга ограничат до быстрого шага

Как сообщили «Фонтанке» 8 июня в комитете по транспорту, скорость будет ограничена на Невском проспекте, площади Восстания, улице Марата (от Невского до Стремянной улицы), Лиговском проспекте (от 2-ой Советской улицы до Кузнечного переулка), Большом проспекте Петроградской стороны, Каменноостровском проспекте (от Левашовского проспекта до Большой Пушкарской улицы), Кронверкском проспекте, набережной реки Мойки, Гороховой, Большой Конюшенной, Малой Конюшенной улицах, Конюшенной площади, Малой Садовой, Садовой (от начала и до Лермонтовского проспекта), переулке Крылова, Малой Морской, Большой Морской (от Невского до Вознесенского), Кирпичном переулке, Исаакиевской площади и переулке Антоненко. Вместе с ними в зону ограничений войдут территории вокруг основных достопримечательностей.
Кроме этого, с сегодняшнего дня на базе Ассоциации операторов микромобильности начала работу горячая линия, куда петербуржцы могут сообщить о проблемах с электросамокатами и пожаловаться на нарушителей. Звонок на номер 8–800–350–54–93 будет бесплатным.
В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов в городе увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Сейчас на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тыс. самокатов. Решением проблемы нового средства передвижения занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. Ранее «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.