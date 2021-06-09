«Мы вынуждены приостановить работу сервиса на неопределенный срок. Причины уточнить не можем. Приносим извинения. Знаем, вы привыкли пользоваться этим видом транспорта. Вернёмся при первой возможности», — так утром 9 июня служба поддержки отвечает на вопросы пользователей об исчезновении самокатов с улиц Северной столицы.

При этом некоторым читателям «Фонтанки» пришел ответ, что аренда приостановлена в связи с подготовкой города к Чемпионату Европы по футболу.

Связаться с Whoosh «Фонтанке» не удалось.