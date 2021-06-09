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То ли Евро, то ли нет. Кикшеринг Whoosh временно приостановил работу в Петербурге

Сервис аренды самокатов Whoosh временно приостановил работу в Петербурге

Сервис аренды электросамокатов Whoosh сообщил пользователям о приостановке работы в Петербурге на неопределенный срок. Ранее в компании проводил обыски петербургский СК по делу о небезопасном оказании услуг.

«Мы вынуждены приостановить работу сервиса на неопределенный срок. Причины уточнить не можем. Приносим извинения. Знаем, вы привыкли пользоваться этим видом транспорта. Вернёмся при первой возможности», — так утром 9 июня служба поддержки отвечает на вопросы пользователей об исчезновении самокатов с улиц Северной столицы.

При этом некоторым читателям «Фонтанки» пришел ответ, что аренда приостановлена в связи с подготовкой города к Чемпионату Европы по футболу.

Связаться с Whoosh «Фонтанке» не удалось.

Утром 9 июня пользователи обнаружили, что самокаты исчезли с виртуальных улиц Петербурга. Накануне кикшеринги договорились с городскими властями ограничить скорость самокатов на главных туристических улицах до 10 км/ч. При этом еще ранее, на совещании в Смольном, операторы выступали против радикального ограничения скорости, поскольку, по их мнению, это убьет бизнес.

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«Фонтанка» также писала, что после нападения молодых людей на самокатах на врача и писателя на Невском проспекте петербургский СК возбудил два уголовных дела — о хулиганстве и оказании небезопасных услуг. Подозреваемых взяли под стражу. Свою технику под ними опознала компания Whoosh. Её представители, комментируя возбуждение дела об оказании небезопасных услуг, заявили, что никаких документов от следственных органов они не получали. Позже в Whoosh подтвердили обыски, которые прошли в компании 3 июня. Второй обыск прошел 7 июня в сервисном центре компании. В Whoosh ситуацию не прокомментировали.

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Комментарии (3)

SapienS
Пока нет инфраструктуры, любому колесу на тротуаре делать нечего. Туда и дорога. Ameno.
Руслан Шевченко
Вместо того чтобы установить правила тупо закрыли... Как же тупо
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