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В Петербурге возбуждено ещё одно уголовное дело о наезде электросамоката на ребёнка. Под подозрением молодая девушка

После наезда электросамоката на ребёнка на перекрёстке улиц Планерной и Ильюшина в Петербурге возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Подробности 8 июня сообщает городской СК. По данным следствия, 3 июня по указанному адресу 21-летняя девушка, управляя электросамокатом, наехала на 11-летнего мальчика, который в этот момент передвигался на велосипеде. После этого она скрылась с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с травмой руки. Врачи оказали ему медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена 21-летняя местная жительница, в ходе проведения у неё обыска изъят электросамокат. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности женщины к совершению данного преступления, а также привлечение её к уголовной ответственности», — добавили в городском ведомстве.

«Фонтанка» писала об этом инциденте. В тот же день по той же причине травмы получила 4-летняя девочка на улице Фёдора Абрамова. Медицинскую помощь ей оказали в ближайшем травмпункте.

Одновременно с этим 3 июня в Петербурге проходили обыски у пяти кикшеринговых компаний, которые связаны с уголовным делом, возбужденным по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Фонтанка» писала, что оно было возбуждено после того, как в конце мая в центре города самокатчики сначала сбили, а затем избили врача и писателя Валерия Айрапетяна. С обысков у сервисов аренды электросамокатов также началась эта неделя.

Помимо этого, петербургские следователи работают с историями о наездах электросамокатов на детей, которые участились с началом лета в Северной столице. Три таких случая подробно описывала «Фонтанка». По каждому из них были возбуждены уголовные дела.

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Комментарии (18)

michailPotapov
Вот курица..на Нары ее
261991381
Интересно, а кто на самокате по умолчанию виноваты? Может ребенок на велосипеде тоже не так ехал. Или если бы травму получила девушка, кого бы задержали?
LiChaBaTa
Тех, кто покидает место преступления, надо наказывать максимально жестко.
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