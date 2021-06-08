В Петербурге возбуждено ещё одно уголовное дело о наезде электросамоката на ребёнка. Под подозрением молодая девушка

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена 21-летняя местная жительница, в ходе проведения у неё обыска изъят электросамокат. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности женщины к совершению данного преступления, а также привлечение её к уголовной ответственности», — добавили в городском ведомстве.

Подробности 8 июня сообщает городской СК. По данным следствия, 3 июня по указанному адресу 21-летняя девушка, управляя электросамокатом, наехала на 11-летнего мальчика, который в этот момент передвигался на велосипеде. После этого она скрылась с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с травмой руки. Врачи оказали ему медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

«Фонтанка» писала об этом инциденте. В тот же день по той же причине травмы получила 4-летняя девочка на улице Фёдора Абрамова. Медицинскую помощь ей оказали в ближайшем травмпункте.

Одновременно с этим 3 июня в Петербурге проходили обыски у пяти кикшеринговых компаний, которые связаны с уголовным делом, возбужденным по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Фонтанка» писала, что оно было возбуждено после того, как в конце мая в центре города самокатчики сначала сбили, а затем избили врача и писателя Валерия Айрапетяна. С обысков у сервисов аренды электросамокатов также началась эта неделя.

Помимо этого, петербургские следователи работают с историями о наездах электросамокатов на детей, которые участились с началом лета в Северной столице. Три таких случая подробно описывала «Фонтанка». По каждому из них были возбуждены уголовные дела.