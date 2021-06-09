Смольный сделает Невский закрытым для электросамокатов. Во время ЧЕ-2020 запретная зона будет шире

Как рассказал 9 июня «Фонтанке» глава комтранса Кирилл Поляков, ограничения можно разделить на две части. Первая — полный запрет: в постоянном режиме здесь учитываются Невский проспект и Дворцовая площадь. Однако на время ЕВРО, который начнется 11 июня, для электросамокатов закроют также улицы вокруг трех фан-зон в Петербурге (на Конюшенной площади, у «Юбилейного» и на Дворцовой площади), окрестности стадиона, а также адреса, куда приходят «футбольные» шаттлы. Напомним, в городе запущено 6 таких маршрутов: S1. Аэропорт «Пулково» — площадь Восстания (Московский вокзал); S2. Площадь Восстания (Московский вокзал) — автостанция «Крестовский остров»; S3. Станция метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров»; S4. Станция метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров»; S6. Станция метро «Чкаловская» — Крестовский остров, Спортивная улица; S10. Аэропорт «Пулково» — Крестовский остров, Рюхина улица.

Второе направление — ограничение скорости. «Фонтанка» накануне подробно писала о том, где именно поставят лимит 10 км/ч, это улицы с плотным туристическим потоком. На менее загруженных улицах планку поднимут до 15 км/ч, в парках и скверах могут разрешить 25 км/ч.



Все эти пункты должны быть включены в основу соглашения, которое Смольный намерен подписать с кикшеринговыми компаниями — как и требование спешиваться на пешеходных переходах. По данным комтранса, все операторы выразили согласие и считают эти требования обоснованными.



Напомним, с утра петербуржцы не обнаружили скоплений электросамокатов в привычных местах, некоторые сервисы сообщили о приостановке услуг. Позднее они пояснили, что ожидают подписания соглашения с городом.



«Фонтанка» также писала, что после нападения молодых людей на самокатах на врача и писателя на Невском проспекте петербургский СК возбудил два уголовных дела — о хулиганстве и оказании небезопасных услуг. Подозреваемых взяли под стражу. Свою технику под ними опознала компания Whoosh. Её представители, комментируя возбуждение дела об оказании небезопасных услуг, заявили, что никаких документов от следственных органов они не получали. Позже в Whoosh подтвердили обыски, которые прошли в компании 3 июня. Второй обыск прошел 7 июня в сервисном центре компании. Подробнее о том, как СК и Смольный пытаются решить проблему неурегулированного сервиса, читайте в материале «Фонтанки».

