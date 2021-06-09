Кикшеринги объяснили «Фонтанке», почему исчезли самокаты

Как пояснил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко, сервис приостановил работу, чтобы урегулировать с администрацией города все вопросы, касающиеся работы кикшеринга в Петербурге, включая зоны ограничения скорости и запрета движения. Отмечается, что выработанные правила должны быть направлены на обеспечение безопасности и удобства всех участников движения, что особенно актуально в летний период из-за большого потока туристов и проведения чемпионата Европы по футболу.

«Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh принял решение приостановить работу платформы и оказание услуг в Санкт-Петербурге. Решение связано с возможностью урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города», — заявили в компании.

«Сервис планирует в ближайшее время согласовать все аспекты работы, подписать соглашение с администрацией города и вернуться к работе в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении Whoosh. Компания автоматически продлит подписку пользователям, которые ранее ее приобрели, или вернет деньги, если пауза в работе окажется значительной.



Владелец петербургского кикшеринга Molnia Андрей Синьковский также прокомментировал решение о приостановке работы. «Все последние новости уже есть в СМИ. Мы считаем, что дополнительные комментарии сейчас излишни, так как разрабатывается документ, который регулирует деятельность кикшеринговых компаний с администрацией города», — сообщил он «Фонтанке». Есть надежда, что после подписания соглашения Molnia вернет самокаты, добавил предприниматель.



Утром 9 июня пользователи обнаружили, что самокаты исчезли из приложений и с улиц Петербурга. Одни из лидеров рынка, кикшеринги Molnia и Whoosh, объявили пользователям о приостановке работы в городе.



Накануне сервисы аренды электросамокатов договорились с городскими властями ограничить скорость самокатов на главных туристических улицах до 10 км/ч. При этом еще ранее, на совещании в Смольном, операторы выступали против радикального ограничения скорости, поскольку, по их мнению, это убьет бизнес.

