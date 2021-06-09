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Кикшеринги объяснили «Фонтанке», почему исчезли самокаты

Whoosh приостановил работу в Петербурге до подписания соглашения с городом

Компании аренды электросамокатов Whoosh и «Молния» прокомментировали «Фонтанке» ситуацию с исчезновением своего транспорта с улиц Петербурга утром 9 июня.

«Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh принял решение приостановить работу платформы и оказание услуг в Санкт-Петербурге. Решение связано с возможностью урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города», — заявили в компании.

Как пояснил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко, сервис приостановил работу, чтобы урегулировать с администрацией города все вопросы, касающиеся работы кикшеринга в Петербурге, включая зоны ограничения скорости и запрета движения. Отмечается, что выработанные правила должны быть направлены на обеспечение безопасности и удобства всех участников движения, что особенно актуально в летний период из-за большого потока туристов и проведения чемпионата Европы по футболу.

«Сервис планирует в ближайшее время согласовать все аспекты работы, подписать соглашение с администрацией города и вернуться к работе в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении Whoosh. Компания автоматически продлит подписку пользователям, которые ранее ее приобрели, или вернет деньги, если пауза в работе окажется значительной.

Владелец петербургского кикшеринга Molnia Андрей Синьковский также прокомментировал решение о приостановке работы. «Все последние новости уже есть в СМИ. Мы считаем, что дополнительные комментарии сейчас излишни, так как разрабатывается документ, который регулирует деятельность кикшеринговых компаний с администрацией города», — сообщил он «Фонтанке». Есть надежда, что после подписания соглашения Molnia вернет самокаты, добавил предприниматель.

Утром 9 июня пользователи обнаружили, что самокаты исчезли из приложений и с улиц Петербурга. Одни из лидеров рынка, кикшеринги Molnia и Whoosh, объявили пользователям о приостановке работы в городе.

Накануне сервисы аренды электросамокатов договорились с городскими властями ограничить скорость самокатов на главных туристических улицах до 10 км/ч. При этом еще ранее, на совещании в Смольном, операторы выступали против радикального ограничения скорости, поскольку, по их мнению, это убьет бизнес.

В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Сейчас на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тысячи самокатов. Решением проблемы нового средства передвижения занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.

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Комментарии (11)

vic_5e4cd1938d1a8
"Кикшеринг" - на сколько "благозвучно" название этого бизнеса, на столько и адекватна предоставляемая услуга в формате крупного города.
Хорошее дело кикшерингом не назовут.
мухомор
ещё 2 недели назад они говорили что ограничить скорость на отдельных улицах технически невозможно. потом были просто против, но уже не так категорично. вчера согласовали. классические 5 этапов принятия неизбежного.
а вообще показательно, желание "урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города" только сейчас. не до начала работы сервисов, а когда за мягкое схватили.
Zlato_Serebro
Не у всех есть правило "проверь, что написал". :)
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