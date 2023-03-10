Бизнес предложил Смольному профинансировать создание велодорожки на Невском проспекте

Сервисы аренды электросамокатов предложили Смольному обустроить велодорожку на Невском проспекте и частично профинансировать это. Такое предложение прозвучало 10 марта в комитете по транспорту на заседании рабочей группы по вопросу обсуждения и заключения соглашения о работе операторов кикшеринга на территории Петербурга в 2023 году.



Как сообщил «Фонтанке» один из участников заседания и знакомый с его ходом источник, инициативу озвучил представитель одной из крупных кикшеринговых компаний. Смольному предложили рассмотреть возможность создания в городе так называемых быстровозводимых велодорожек в местах, где они нужны. Определять их предлагается с помощью технологий Big Data. Среди мест, где «напрашивается» установка таких объектов инфраструктуры, из уже имеющихся данных предприниматель назвал Невский проспект. Реализацию предложения участники рынка якобы «готовы частично профинансировать».