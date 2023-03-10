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    Бизнес предложил Смольному профинансировать создание велодорожки на Невском проспекте

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    Сервисы аренды электросамокатов предложили Смольному обустроить велодорожку на Невском проспекте и частично профинансировать это. Такое предложение прозвучало 10 марта в комитете по транспорту на заседании рабочей группы по вопросу обсуждения и заключения соглашения о работе операторов кикшеринга на территории Петербурга в 2023 году.

    Как сообщил «Фонтанке» один из участников заседания и знакомый с его ходом источник, инициативу озвучил представитель одной из крупных кикшеринговых компаний. Смольному предложили рассмотреть возможность создания в городе так называемых быстровозводимых велодорожек в местах, где они нужны. Определять их предлагается с помощью технологий Big Data. Среди мест, где «напрашивается» установка таких объектов инфраструктуры, из уже имеющихся данных предприниматель назвал Невский проспект. Реализацию предложения участники рынка якобы «готовы частично профинансировать».

    По словам одного из источников, инициативу озвучил представитель компании Whoosh. Другой собеседник отметил, что она выдвигалась от лица Ассоциации операторов микромобильности.

    В Whoosh «Фонтанке» подтвердили, что такое предложение действительно прозвучало, но не уточнили, из чьих уст.

    «На общем совещании, где присутствовали основные игроки рынка, было озвучено, что сервисы готовы объединить усилия по разработке проекта и реализации легковозводимых велодорожек вдоль Невского проспекта. Начать предлагается с одного участка, как теста, и оценить эффективность и безопасность такого вида велоинфраструктуры. Мы уверены, что это поможет эффективно разделить потоки: автомобили, общественный транспорт, СИМ и пешеходов», — сообщили в пресс-службе компании.

    Однако, насколько известно «Фонтанке», инициативу раскритиковали представители комитета по транспорту и администрации Центрального района. Чиновники отметили, что в историческом центре города невозможно ничего сделать без множества согласований, а получить их будет практически нереально.

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