Правила для электросамокатов, круговое движение и другие. В России вступили в силу изменения в ПДД

С 1 марта в России вступили в силу масштабные изменения в правила дорожного движения. Среди важных нововведений — ПДД для электросамокатов и других СИМ, новые дорожные знаки и секция на светофорах, уточнение правил проезда круговых перекрестков и запрета на стоянку на островках безопасности.

Круговое движение Новые ПДД уточняют правила проезда перекрестков с круговым движением, закрепив принцип «на круге — главный» для всех, кроме въезжающих на круг с главной дороги. Водитель, въезжающий на такой перекресток с дороги, не являющейся главной, обязан уступить тем, кто уже едет по кругу.

Островок безопасности и островок направляющий Введен запрет остановки и стоянки на островках безопасности и островках направляющих. Также в ПДД внесли само понятие «Островка направляющего». Под ним понимается элемент обустройства дороги, который расположен на одном уровне с проезжей частью или приподнят над ней и обеспечивает «благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков». Штрафовать за остановку на островках будут по ч. 1 ст. 12.19 КоАП. Но заезжать на них допустимо в случае вынужденной остановки, если в другом месте она больше угрожает безопасности движения.

Дорожные знаки Введены в действие дорожный знак, запрещающий движение автобусов (кроме школьных и следующих по маршрутам общественного транспорта), таблички, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности, и таблички, обозначающие место зарядки электромобилей. Видоизменены знаки платной парковки и парковки для инвалидов: на первый к букве «P» добавили изображение монет, на второй — значок инвалида-колясочника. Кроме того, изменили время действия знаков 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца»: если раньше парковаться под ними можно было с 19 часов до 21 часа, то теперь — с 21 часа до 24 часов.

Разметка Зоны платной и бесплатной парковки будут отличаться разметкой. Платная парковка официально будет обозначаться синей разметкой, а бесплатная — белой. Светофоры В ПДД внесли упоминание о новой информационной секции светофоров в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Она располагается под светофором и информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, пешеходам горит зеленый. Направление стрелки, соответственно, указывает на «зебру», на которой включен разрешающий сигнал для пешеходов.

Также в ПДД уточняется, что если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, то его действие распространяется только на пешеходов. Сигнал в виде велосипеда — для велосипедистов и водителей мопедов, едущих по велополосе. Пользователи средств индивидуальной мобильности должны руководствоваться сигналами светофора в виде пешехода либо велосипеда в зависимости от того, где они движутся.

Электросамокаты и прочие СИМ В ПДД внесли понятие средств индивидуальной мобильности, к которым отнесены электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и так далее. Под СИМ понимается «транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)».

Средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями и передней фарой. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам, в их отсутствие — по обочинам, а если другой возможности нет — по правому краю проезжей части дороги, если разрешенная скорость на ней не превышает 60 км/ч. При этом запрещено обгонять или объезжать транспортные средства с левой стороны. Для езды по тротуарам и пешеходным зонам масса СИМ не должна превышать 35 кг. Во всех случаях совместного движения с пешеходами у последних имеется приоритет.