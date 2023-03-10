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    Смольный подпишет соглашение с кикшерингами о работе в Петербурге в 2023 году

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    Комитет по транспорту и кикшеринговые компании подпишут соглашение на 2023 год. Такие договоренности были достигнуты 10 марта на расширенном совещании с основными игроками рынка сервисов аренды электросамокатов.

    Как сообщили в пятницу вечером в пресс-службе транспортного ведомства, документ будет оформлен в ближайшие две недели. Отраженные в нем положения о «запретных зонах» — местах, где запрещено передвигаться на самокатах, — станут основой для изменения схем дорожных движений и установки дорожных знаков в соответствии со вступившими в силу с 1 марта ПДД для средств индивидуальной мобильности.

    До последнего времени соглашение было единственными документом, регулирующим движение арендных электросамокатов в Петербурге. Впервые участники рынка и Смольный заключили его летом 2021 года после участившихся происшествий с участием самокатчиков. В 2022 году его подписали снова. Несмотря на то, что документ, по сути, является только сводом рекомендаций, он оказался довольно эффективным. После его подписания количество происшествий с участием самокатчиков снизилось.

    Также на сегодняшнем совещании участники предложили Смольному обустроить на Невском проспекте велодорожку, однако чиновники раскритиковали инициативу.

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