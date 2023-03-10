Смольный подпишет соглашение с кикшерингами о работе в Петербурге в 2023 году

Комитет по транспорту и кикшеринговые компании подпишут соглашение на 2023 год. Такие договоренности были достигнуты 10 марта на расширенном совещании с основными игроками рынка сервисов аренды электросамокатов.



Как сообщили в пятницу вечером в пресс-службе транспортного ведомства, документ будет оформлен в ближайшие две недели. Отраженные в нем положения о «запретных зонах» — местах, где запрещено передвигаться на самокатах, — станут основой для изменения схем дорожных движений и установки дорожных знаков в соответствии со вступившими в силу с 1 марта ПДД для средств индивидуальной мобильности.