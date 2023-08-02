Электросамокатчикам хотят прописать штрафы. Что не так с законопроектом

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Совфеде готовят законопроект о штрафах для велосипедистов и самокатчиков, которые нарушают ПДД. Своего железного коня придется взвешивать, чтобы понять, где вам ехать — по тротуару или по проезжей части.

Утром 2 августа РИА Новости со ссылкой на сенатора от Амурской области Артема Шейкина рассказало о готовящемся законопроекте об ответственности велосипедистов, пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения. Он подразумевает изменения в КоАП, внести документ в Госдуму планируют в осеннюю сессию.



О чем речь В законопроекте прописаны штрафы за несколько нарушений.

Пьяная езда

Как следует из публикации агентства, за управление велосипедом или СИМ в состоянии опьянения предлагают штрафовать на 10 тыс. рублей. Если велосипедист или самокатчик отказался от медосвидетельствования, ему грозит штраф на такую же сумму.

На самокате вдвоем

Это нарушение квалифицируется как неправильная перевозка пассажиров при управлении велосипедом или СИМ. За него предлагают штрафовать на 2 тыс. рублей.

Езда в нарушение ПДД

Если велосипедист или пользователь СИМ передвигался по проезжей части вопреки требованиям ПДД или «неправильно» ее пересекал, за это полагается штраф в размере 2 тысяч. Если нарушение зафиксировала камера — 1,5 тысячи. Движение СИМ с массой выше 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам также хотят наказывать штрафом — 3 или 2,5 тыс. рублей соответственно. Если нарушитель при этом еще и пьян, добавят 5 тысяч. Во столько же оценили оставление места ДТП его участником.



СИМ весом менее 35 кг (к ним относятся в том числе прокатные самокаты) в ПДД разрешается ехать по проезжей части только, если на участке пути нет велосипедной, велопешеходной инфраструктуры и тротуара. Если есть — выезжать на проезжую часть нельзя. Отсюда следует, что самокатчика, который в центре Петербурга, где узкие тротуары, едет по дороге, могут оштрафовать на 1,5–2 тысячи. Аналогичная ситуация будет происходить с СИМ весом более 35 кг на тротуаре.

Самое расплывчатое нарушение, за которое тоже хотят наказывать, — это создание помех для движения пешеходов в пешеходных зонах, на обочинах и тротуарах. За него предлагают штрафовать на 2 тысячи рублей. Что такое помеха в автомобильном мире — понятно, а вот если на тротуаре пешеход перед вами слишком медленно идет — это помеха? Или человек ехал на самокате и внезапно остановился? Его теперь за это оштрафуют на 2 тысячи?



Превышение скорости

Согласно ПДД, скорость СИМ ограничивается 25 км/ч. За превышение от пяти до 10 км/ч предлагается штрафовать нарушителя на 800 рублей или на 500, если его засняла камера. За превышение от 10 до 15 км/ч — штраф на 3 000 или 2 500 рублей, от 15 до 20 — штраф на 4 000 или 3 500 рублей, более 20 км/ч — 5 000 или 4 500 рублей штрафа.

Кто будет все это контролировать?

Законопроект в том виде, в каком его пересказывают СМИ, оставляет немало вопросов по реализации всего задуманного. «Фонтанка» обратилась с ними к сенатору, бывшему советнику губернатора Петербурга Артему Шейкину, но он к моменту выхода публикации на них не ответил.



Предполагается, что контролировать соблюдение всех этих правил будет полиция. Штрафовать нарушителей, вероятно, тоже. Главный вопрос в том, хватит ли у ГИБДД ресурсов, а если нет — сколько дополнительных ресурсов на это потребуется, как человеческих, так и финансовых.

В информационном поле уже начали иронизировать над тем, что придется вводить отряды полицейских на электросамокатах. Иначе как им ловить нарушителей на тротуарах? На автомобиле — невозможно, пешком — злоумышленник просто умчится.

Как идентифицировать нарушителя?

Чтобы камеры фиксировали нарушения, а компьютер выставлял за них штрафы нужным людям, велосипеды и СИМ должны обладать какими-то опознавательными знаками. На электросамокатах сервисов аренды установлены номера, да и с отслеживанием траектории движения и пользователей конкретного самоката у них проблем нет. А вот как быть с велосипедами, личными самокатами и другими СИМ — вопрос. ПДД не обязывают их вставать на госучет и устанавливать номера. Следовательно, чтобы инициатива заработала, нужно вносить изменения и в другие правовые акты.



Как сообщал «Коммерсант», в Москве тестируют https://www.kommersant.ru/doc/5876265 нейросеть, которая позволит дорожным камерам фиксировать нарушения электросамокатов и СИМ. Скорее всего, она будет выделять конкретного пользователя из общего транспортного потока. С помощью данных о перемещении нарушителя полиция сможет провести расследование и установить его личность. Однако если наказывать будут каждого выехавшего на дорогу самокатчика, количество нарушений взлетит. Смогут ли сотрудники полиции даже при помощи искусственного интеллекта разобраться с каждым?



Компьютер пока не помощник

Среди кикшерингов о попытках привлечь к борьбе с нарушителями искусственный интеллект ранее заявлял https://whoosh-bike.ru/dva_cheloveka_dva_samokata Whoosh. В августе прошлого года он начал тестировать на некоторых устройствах алгоритмы, которые определяют, когда на самокате едут два человека. Техника замеряет вес водителя, а также учитывает «разные параметры состояния самоката и поездки». О ее массовом применении по результатам тестирования пока не сообщалось.

В свою очередь «Юрент» заявлял https://t.me/urent_russia/46 о тестировании самокатов с «автопилотом», которыми можно управлять дистанционно. Их особенность в том, что с помощью компьютерного зрения они могут распознавать препятствия и автоматически снижать перед ними скорость. Эта технология в массы тоже пока не пошла. Вероятно, с ней поездка перестает быть интересной и экономически целесообразной.



Будут ли нести ответственность кикшеринги?

Кроме того, законопроект об ответственности пользователей СИМ вводит штрафы для должностных лиц и компаний, допустивших «несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения»: от 10 до 20 тыс. рублей для первых и 100 тыс. рублей для вторых. Также за «несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения», должностных лиц предлагают штрафовать на 50 тысяч, компании — на сумму от 200 до 500 тысяч.

Похоже, если инициативу примут, такие штрафы будут грозить операторам СИМ, а возможно, и чиновникам.

На фоне всего этого почти незамеченным СМИ осталось то, что свой законопроект на эту же тему разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Он касается только СИМ, предполагает внесение изменений в статью 12.29 КоАП («Нарушение правил дорожного движения») и очень лаконичен.



Что в Петербурге

В Петербурге комитет по транспорту заключил соглашение с кикшеринговыми сервисами, которое, в частности, ограничивает скорость на отдельных участках, а некоторые улицы вообще делает закрытыми для прокатных самокатов. Тем не менее ДТП с самокатчиками происходят регулярно. На этом фоне сенатор Андрей Клишас и глава СК Александр Бастрыкин высказали идею вообще убрать кикшеринг с улично-дорожной сети, эту идею подробно разбирали в Законодательном собрании.



В интервью «Фонтанке» глава комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал, что чиновники и депутаты прорабатывают идею не запрета, а дополнительных ограничений, и именно в центре города с его узкими улицами. При этом он подтвердил, что регламентированных рычагов влияния на операторов, которые могут и нарушать соглашения, у комтранса нет.



UPD:



Отвечая на вопрос в телеграм-канале, как и с помощью каких технических устройств будет измеряться скорость самокатов и велосипедов, Шейкин сообщил, что обсуждаемый законопроект определяет ответственность за нарушение ПДД в КоАП, а в кодексе не могут быть закреплены механизмы контроля. Их надо будет прописать в других отраслевых законах. «Это та работа, которую мы ведём совместно с Минтрансом России», — добавил он. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

