Ждать ли мобилизации? Потенциальный министр обороны Белоусов назвал первоочередную задачу МО РФ

Определенные проблемы с комплектованием в Вооруженных силах РФ есть, однако речь не идет о мобилизации, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета Федерации.
Белоусов заявил, что уже начал знакомиться с делами Минобороны, где все вопросы — первоочередные. «Других просто нет», — подчеркнул будущий министр.
«Речь идет о комплектовании вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации», — заявил Андрей Белоусов в ответ на вопрос первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева.
Он пояснил, что речь идет о плановых мерах, которые уже были запущены, — это призыв граждан, контрактование. В этом плане придется заниматься в первоочередном порядке вопросами, связанными с военным образованием.
14 мая на пленарном заседании Совета Федерации проходят консультации по кандидатурам министра иностранных дел, а также глав силовых ведомств РФ, в том числе Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ. Информация о них будет направлена президенту РФ, после чего будут приняты решения о назначении министров.
В начале апреля депутат Госдумы, бывший замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщал, что «ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап». В интервью «Фонтанке» он сказал, что уже и не знает, «какими словами это объяснить».