«Здоровый пессимизм — это хорошо». Генерал-депутат Картаполов ответил, ждать ли всеобщую мобилизацию

Российское общество «в достаточной степени мобилизовано» для того, чтобы армия выполняла задачи в ходе СВО. Об этом в интервью «Фонтанке» 13 мая заявил депутат Госдумы, бывший замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.



Вопрос касался слов кандидата в министры обороны Андрея Белоусова о том, что «мобилизационная экономика невозможна без мобилизации общества». По мнению Картаполова, не нужно воспринимать это заявление как намек на всеобщую мобилизацию.



«Он же говорил о мобилизации общества. Это разные вещи. А у нас на сегодняшний день, как мне кажется, общество в достаточной степени мобилизовано для того, чтобы наша армия выполняла задачу. Все понимают, что происходит, все понимают, почему это происходит. И все знают, что нам надо делать дальше», — говорит генерал.

