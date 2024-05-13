«Здоровый пессимизм — это хорошо». Генерал-депутат Картаполов ответил, ждать ли всеобщую мобилизацию

Российское общество «в достаточной степени мобилизовано» для того, чтобы армия выполняла задачи в ходе СВО. Об этом в интервью «Фонтанке» 13 мая заявил депутат Госдумы, бывший замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Вопрос касался слов кандидата в министры обороны Андрея Белоусова о том, что «мобилизационная экономика невозможна без мобилизации общества». По мнению Картаполова, не нужно воспринимать это заявление как намек на всеобщую мобилизацию.
«Он же говорил о мобилизации общества. Это разные вещи. А у нас на сегодняшний день, как мне кажется, общество в достаточной степени мобилизовано для того, чтобы наша армия выполняла задачу. Все понимают, что происходит, все понимают, почему это происходит. И все знают, что нам надо делать дальше», — говорит генерал.
На вопрос о том, ждать ли всеобщую мобилизацию, Картаполов ответил, что уже не знает, «какими словами это объяснить». Ремарку, что в разные годы россиянам много раз говорили о том, чего точно не будет и что потом обязательно случалось, генерал прокомментировал так:
«Здоровый пессимизм — это, конечно, хорошо. Но для того, чтобы победить, надо верить в нашу победу».
В начале апреля Андрей Картаполов также сообщал, что «ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап».