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    Глава комитета ГД по обороне Картаполов: мобилизация — это пройденный этап

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    Мобилизация уже пройденный этап, выполнение задач в ходе СВО обеспечивает система комплектования ВС РФ. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов, передает RTVI в своем telegram-канале.

    «Ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед нами в рамках специальной военной операции», — объяснил Картаполов.

    По словам главы думского комитета, Россия не планирует начинать войну с НАТО. «Они рассказывают все, что не дадут нам победить, — это их проблемы. Мы все сделаем в штатной численности Вооруженных сил», — подытожил парламентарий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России 1 июня якобы «готовят мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных». Эти слова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это неправда.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в 2023 году в Вооруженные силы поступили около 490 тысяч добровольцев и контрактников. По его словам, ежедневно заявления о приеме на военную службу подают полторы тысячи человек. По итогам 2024 года количество контрактников с учетом комплектования новых формирований планируют увеличить до 745 тысяч человек.

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    Мобилизация
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