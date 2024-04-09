Глава комитета ГД по обороне Картаполов: мобилизация — это пройденный этап

Мобилизация уже пройденный этап, выполнение задач в ходе СВО обеспечивает система комплектования ВС РФ. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов, передает RTVI в своем telegram-канале.

«Ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед нами в рамках специальной военной операции», — объяснил Картаполов.

По словам главы думского комитета, Россия не планирует начинать войну с НАТО. «Они рассказывают все, что не дадут нам победить, — это их проблемы. Мы все сделаем в штатной численности Вооруженных сил», — подытожил парламентарий.