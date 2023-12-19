Шойгу сказал, сколько контрактников хотят набрать в армию к концу 2024 года

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что число контрактников до конца 2024 года должно вырасти. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства 19 декабря.
«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года (2024. — Прим. ред.) до 745 тысяч человек», — заявил глава военного ведомства.
Шойгу добавил, что сейчас ежедневно заявления на заключение контракта подают более полутора тысяч человек. В этом году в армию набрали около 490 тысяч добровольцев и контрактников.
По словам министра, в дальнейшем численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих. По мнению Шойгу, это «соразмерно внешним угрозам».
Ранее об увеличении численности ВС РФ говорил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Это, по словам Медведева, необходимо для эффективной защиты независимости и безопасности страны. Кроме того, по его данным, за первые 11 месяцев 2023 года на военную службу в интересах спецоперации поступило более 452 тысяч человек.