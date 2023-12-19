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    Шойгу: численность войск в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн человек

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    Численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом 19 декабря заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    «Все планы по укомплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 млн 150 тысяч военнослужащих. Сформированы и укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус… С 1 декабря приступили к выполнению указа по наращиванию сил до 1 млн 320 тысяч человек. В связи со вступлением Финляндии и предстоящим вступлением Швеции в НАТО, формируем Ленинградский и Московский военные округа. Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих», — сказал министр.

    Еще одна задача — довести численность контрактников с учетом комплектования новых формирований к концу следующего года до 745 тысячи человек. Сейчас, по словам министра, ежедневно заявления на контракт подают более полутора тысяч человек. В этом году в армию набрали около 490 тысяч добровольцев и контрактников.

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