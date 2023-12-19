Шойгу: численность войск в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн человек

Численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом 19 декабря заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
«Все планы по укомплектованию армии и флота выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 млн 150 тысяч военнослужащих. Сформированы и укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус… С 1 декабря приступили к выполнению указа по наращиванию сил до 1 млн 320 тысяч человек. В связи со вступлением Финляндии и предстоящим вступлением Швеции в НАТО, формируем Ленинградский и Московский военные округа. Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих», — сказал министр.
Еще одна задача — довести численность контрактников с учетом комплектования новых формирований к концу следующего года до 745 тысячи человек. Сейчас, по словам министра, ежедневно заявления на контракт подают более полутора тысяч человек. В этом году в армию набрали около 490 тысяч добровольцев и контрактников.