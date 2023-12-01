Медведев сказал, сколько контрактников и добровольцев поступили в ВС РФ с начала года

За 11 месяцев 2023 года на военную службу в интересах специальной военной операции принято более 452 тысяч человек. Об этом в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видеозапись с совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил опубликована 1 декабря на его странице во «ВКонтакте».
«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», — сообщил Медведев.
По его словам, работа по доукомплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту и добровольцами продолжается. Он отметил системный подход в этом направлении ряда регионов, в частности Москвы, Севастополя и Чеченской республики. Так, например, из последней было направлено на передовую более 30 тысяч человек. Также в республике ведется работа по подготовке добровольцев. Более 15 тысяч человек прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, добавил Медведев.
На Восточном экономическом форуме в сентябре президент России Владимир Путин говорил, что ежедневно подписать контракт с Минобороны приходят 1–1,5 тысячи человек.