    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-в

    751мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.76eur97.91

    Медведев сказал, сколько контрактников и добровольцев поступили в ВС РФ с начала года

    2387
    35 комментариев

    За 11 месяцев 2023 года на военную службу в интересах специальной военной операции принято более 452 тысяч человек. Об этом в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видеозапись с совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил опубликована 1 декабря на его странице во «ВКонтакте».

    «По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», — сообщил Медведев.

    По его словам, работа по доукомплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту и добровольцами продолжается. Он отметил системный подход в этом направлении ряда регионов, в частности Москвы, Севастополя и Чеченской республики. Так, например, из последней было направлено на передовую более 30 тысяч человек. Также в республике ведется работа по подготовке добровольцев. Более 15 тысяч человек прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, добавил Медведев.

    На Восточном экономическом форуме в сентябре президент России Владимир Путин говорил, что ежедневно подписать контракт с Минобороны приходят 1–1,5 тысячи человек.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 35

    Гость01 Дек 2023 в 20:15
    Так держать!😁👍
    +0−0
    Гость01 Дек 2023 в 20:03
    Ильюша, ау, где ты?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close