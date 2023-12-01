Медведев сказал, сколько контрактников и добровольцев поступили в ВС РФ с начала года

За 11 месяцев 2023 года на военную службу в интересах специальной военной операции принято более 452 тысяч человек. Об этом в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Видеозапись с совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил опубликована 1 декабря на его странице во «ВКонтакте».



«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», — сообщил Медведев.