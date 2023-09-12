Путин: за последние 6–7 месяцев контракты на службу в ВС подписали 270 тысяч человек

За последние 6–7 месяцев контракты на военную службу и службу в добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 12 сентября, отвечая на вопрос о слухах про возможную дальнейшую частичную мобилизацию. Беседа проходит в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

«Сейчас у нас последние 6–7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек», — сказал президент.