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    Путин: за последние 6–7 месяцев контракты на службу в ВС подписали 270 тысяч человек

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    За последние 6–7 месяцев контракты на военную службу и службу в добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 12 сентября, отвечая на вопрос о слухах про возможную дальнейшую частичную мобилизацию. Беседа проходит в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

    «Сейчас у нас последние 6–7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек», — сказал президент.

    «Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты <...>. Больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно1000–1500 человек приходят для подписания контрактов», — добавил глава государства. Он подчеркнул: это то, что отличает российское общество — люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте.

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