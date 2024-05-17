В Петербурге начали выявлять несовершеннолетних самокатчиков, а также их родителей. Всех блокируют

«Установить возраст владельца аккаунта возможно благодаря интеграции с сервисом авторизации МТС ID. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта», — рассказали в пресс-службе. Таким образом можно получить данные о возрасте абонентов любых сотовых операторов.

Сервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» начал выявлять и блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей. В черный список попали первые 2000 учетных записей. Об этом 17 мая «Фонтанке» сообщили в кикшеринговой компании.

Большее количество поездок дети и подростки совершают через аккаунты совершеннолетних людей. Это могут быть их родители, родственники или знакомые. Передача аккаунта не достигшему 18 лет лицу запрещена правилами сервиса. Если такой случай фиксируют, совершеннолетнего пользователя тоже ждет бан.

«С начала сезона в Москве заблокировано порядка 500 таких аккаунтов, в Санкт-Петербурге — более 270. В целом по России их более 1500», — рассказали в «Юренте».

Данные о поездках детей сервису также передают сотрудники ГИБДД по итогам рейдов. Компания анонсировала рост числа совместных контрольных мероприятий с Госавтоинспекцией в 2024 году, проводить их планируют на постоянной основе. Кроме того, оператор увеличит количество консультантов по безопасности до 2,5 тысячи человек в 30 городах присутствия. Это специалисты, которые работают в наиболее популярных у пользователей точках, рассказывают о правилах безопасности и с этого года фиксируют нарушения.