Сотни нарушений за утро. Как часто петербуржцы катаются на электросамокатах в тандеме

Более 400 нарушений выявила система «Антитандем» на электросамокатах Whoosh в Петербурге в утренний час пик 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании. При этом чаще всего после срабатывания функции нарушители прекращают поездку.
Функция «Антитандем» определяет, если на одном самокате находится больше одного человека, и информирует пользователя о нарушении. Устройство автоматически замедляет скорость. Функция работает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса. По статистике Whoosh, после срабатывания системы пользователи завершают поездку или пересаживаются на два отдельных самоката.
Так, за утро 15 мая в Петербурге выявили более 400 поездок вдвоем, в Москве — более 800 поездок с нарушениями.
Опцию «Антитандем» внедрили в начале апреля. Для оценки числа людей система анализирует более 50 параметров о поездке. По данным Whoosh, технология все еще обучается, получает данные в условиях города, анализирует их и пока фиксирует не все поездки с нарушениями. Однако в компании уверяют: чем больше информации система обрабатывает, тем точнее сможет выявлять нарушения.
По статистике Whoosh, прослеживается тенденция на уменьшение аварий и столкновений с электросамокатами. В таких ДТП существенная доля приходится именно на поездки вдвоем, говорят в компании.
Накануне Александр Беглов заявил, что Петербург намерен предложить изменения в федеральный закон с тем, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям.