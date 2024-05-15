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    Сотни нарушений за утро. Как часто петербуржцы катаются на электросамокатах в тандеме

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    Более 400 нарушений выявила система «Антитандем» на электросамокатах Whoosh в Петербурге в утренний час пик 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании. При этом чаще всего после срабатывания функции нарушители прекращают поездку.

    Функция «Антитандем» определяет, если на одном самокате находится больше одного человека, и информирует пользователя о нарушении. Устройство автоматически замедляет скорость. Функция работает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса. По статистике Whoosh, после срабатывания системы пользователи завершают поездку или пересаживаются на два отдельных самоката.

    Так, за утро 15 мая в Петербурге выявили более 400 поездок вдвоем, в Москве — более 800 поездок с нарушениями.

    Опцию «Антитандем» внедрили в начале апреля. Для оценки числа людей система анализирует более 50 параметров о поездке. По данным Whoosh, технология все еще обучается, получает данные в условиях города, анализирует их и пока фиксирует не все поездки с нарушениями. Однако в компании уверяют: чем больше информации система обрабатывает, тем точнее сможет выявлять нарушения.

    По статистике Whoosh, прослеживается тенденция на уменьшение аварий и столкновений с электросамокатами. В таких ДТП существенная доля приходится именно на поездки вдвоем, говорят в компании.

    Накануне Александр Беглов заявил, что Петербург намерен предложить изменения в федеральный закон с тем, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям.

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