Сотни нарушений за утро. Как часто петербуржцы катаются на электросамокатах в тандеме

Более 400 нарушений выявила система «Антитандем» на электросамокатах Whoosh в Петербурге в утренний час пик 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании. При этом чаще всего после срабатывания функции нарушители прекращают поездку.



Функция «Антитандем» определяет, если на одном самокате находится больше одного человека, и информирует пользователя о нарушении. Устройство автоматически замедляет скорость. Функция работает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса. По статистике Whoosh, после срабатывания системы пользователи завершают поездку или пересаживаются на два отдельных самоката.