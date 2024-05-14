Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    767мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Петербург рассчитывает запретить движение на электросамокатах по тротуару

    4210
    29 комментариев

    Петербург намерен предложить изменения в федеральный закон, с тем чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Об этом 14 мая рассказал Александр Беглов.

    Он назвал недостаточными меры, которые город предпринимает для регулирования этого вопроса. Среди новых предложений также — требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте федерации, а также организовать платные места для самокатов.

    Губернатор добавил, что Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.

    В 2023 году количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности (в этот перечень не входят велосипеды) выросло в 3,3 раза в России — до 3,1 тысячи случаев. Погибли 43 человека — в 2,3 раза больше, чем в 2022 году.

    В Петербурге с 1 мая начали штрафовать за езду на электросамокате вдвоем: данные с камер передаются кикшеринговым компаниям.

    Горизбирком ранее отклонил предложение провести общегородской референдум о полном запрете электросамокатов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК41
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close