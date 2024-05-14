Петербург рассчитывает запретить движение на электросамокатах по тротуару

Петербург намерен предложить изменения в федеральный закон, с тем чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Об этом 14 мая рассказал Александр Беглов.



Он назвал недостаточными меры, которые город предпринимает для регулирования этого вопроса. Среди новых предложений также — требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте федерации, а также организовать платные места для самокатов.

Губернатор добавил, что Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.

В 2023 году количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности (в этот перечень не входят велосипеды) выросло в 3,3 раза в России — до 3,1 тысячи случаев. Погибли 43 человека — в 2,3 раза больше, чем в 2022 году.