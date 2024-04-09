Петербург стал первым в России городом, где заработала система против езды на электросамокатах вдвоем

Петербург стал первым городом России, где заработала технология, выявляющая поездки на электросамокатах вдвоем. Об этом
В компании отмечают, что технология «Антитандем» — полностью российская разработка, действующая с помощью искусственного интеллекта и методов машинного обучения. Новинку протестировали в предыдущих сезонах. В текущем ее распространили на все самокаты сервиса в Петербурге.
Чтобы определить, что на самокате передвигаются два человека и более, технология во время поездки анализирует свыше
«Задача новинки — привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости водителю сообщат через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений», — объяснили принцип работы технологии в Whoosh.
Компания анализирует статистику всех инцидентов с самокатами, включая столкновения и аварии. По ее данным, на них приходится меньше 0,01% поездок. При этом существенная доля падений и столкновений с пешеходами происходит именно при движении на самокате вдвоем, когда водитель транспорта теряет управление.
Поездки вдвоем запрещены правилами сервиса и ПДД, если самокат не оборудован дополнительной конструкцией для пассажира, а самокаты сервисов аренды такими устройствами не оборудованы. Согласно КоАП, штраф за такое нарушение составляет
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