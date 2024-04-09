Петербург стал первым в России городом, где заработала система против езды на электросамокатах вдвоем

Петербург стал первым городом России, где заработала технология, выявляющая поездки на электросамокатах вдвоем. Об этом 9 апреля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании Whoosh, которой принадлежит разработка. С сегодняшнего дня ею оснащены все самокаты сервиса в городе, а их в текущем сезоне будет до 20 тысяч .



В компании отмечают, что технология «Антитандем» — полностью российская разработка, действующая с помощью искусственного интеллекта и методов машинного обучения. Новинку протестировали в предыдущих сезонах. В текущем ее распространили на все самокаты сервиса в Петербурге.

