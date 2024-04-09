    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    0 м/с, штиль

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.58eur100.22

    Петербург стал первым в России городом, где заработала система против езды на электросамокатах вдвоем

    3096
    14 комментариев

    Петербург стал первым городом России, где заработала технология, выявляющая поездки на электросамокатах вдвоем. Об этом 9 апреля «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании Whoosh, которой принадлежит разработка. С сегодняшнего дня ею оснащены все самокаты сервиса в городе, а их в текущем сезоне будет до 20 тысяч.

    В компании отмечают, что технология «Антитандем» — полностью российская разработка, действующая с помощью искусственного интеллекта и методов машинного обучения. Новинку протестировали в предыдущих сезонах. В текущем ее распространили на все самокаты сервиса в Петербурге.

    Чтобы определить, что на самокате передвигаются два человека и более, технология во время поездки анализирует свыше 50 параметров данных. При этом вес не является определяющим фактором, модель среагирует именно на количество человек. Поэтому, например, пользователю с тяжелым рюкзаком за плечами опасаться нечего.

    «Задача новинки — привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости водителю сообщат через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений», — объяснили принцип работы технологии в Whoosh.

    Компания анализирует статистику всех инцидентов с самокатами, включая столкновения и аварии. По ее данным, на них приходится меньше 0,01% поездок. При этом существенная доля падений и столкновений с пешеходами происходит именно при движении на самокате вдвоем, когда водитель транспорта теряет управление.

    Поездки вдвоем запрещены правилами сервиса и ПДД, если самокат не оборудован дополнительной конструкцией для пассажира, а самокаты сервисов аренды такими устройствами не оборудованы. Согласно КоАП, штраф за такое нарушение составляет 800 рублей. Также пользователя может оштрафовать сервис. Для этого нужно зафиксировать нарушение на фото или видео, указать время и место поездки и отправить данные в службу поддержки сервиса или телеграм-бот «Самокаты в СПб» (@Andminsamokatov_bot).

    Ранее «Фонтанка» вместе с экспертом рассказывала, что делать пешеходу, если его сбил пользователь на арендованном электросамокате, и как можно получить страховую выплату.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЭлектросамокатыНарушение ПДДСамокатчикиЭлектросамокаты в Петербурге
    ЛАЙК8
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close