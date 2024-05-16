Оставайся дома. В России упал спрос на детские лагеря у морского побережья — на 20–40%

Спрос на детские лагеря в Краснодарском крае снизился на
На пресс-конференции она заявила, что лагеря серьезно повысили цены. «Кто-то на уровень инфляции, а кто-то решил, что на море к нам и так приедут, и повысили на
Также в этом году значительно выросла стоимость транспорта. По ее словам, дорога до лагеря на поезде обойдется примерно на 15% дороже. Всего транспортный пакет до лагеря — плацкартное место, сопровождение детей и медицинский работник — в среднем составляет от 19 до 25 тысяч рублей.
При этом детей стали чаще отправлять в лагеря в родных регионах. Дело в том, что и местные администрации в основном поддерживают отдых школьников на своей территории и не все предоставляют субсидии, кешбэки и сертификаты на путевки на море. Кроме того, часть предприятий сократили бюджеты на отдых детей, опять же, прежде всего — на море.
Еще одна тенденция этого года — сокращение числа дней смены с традиционных 21 до 14, а порой и до
При этом востребованными оказались лагеря за рубежом: в Турции, Болгарии и Греции, а также лагеря в Великобритании, на Мальте и Кипре, где предлагают подтянуть английский язык. Новыми популярными направлениями поездок детей стали Дубай и Китай.