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    Оставайся дома. В России упал спрос на детские лагеря у морского побережья — на 20–40%

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    Спрос на детские лагеря в Краснодарском крае снизился на 20–40% из-за роста цен. При этом путевки в лагерь в родных регионах выросли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии по детскому отдыху и активному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Татьяну Иванову 16 мая.

    На пресс-конференции она заявила, что лагеря серьезно повысили цены. «Кто-то на уровень инфляции, а кто-то решил, что на море к нам и так приедут, и повысили на 23–30%», — подчеркнула Татьяна Иванова.

    Также в этом году значительно выросла стоимость транспорта. По ее словам, дорога до лагеря на поезде обойдется примерно на 15% дороже. Всего транспортный пакет до лагеря — плацкартное место, сопровождение детей и медицинский работник — в среднем составляет от 19 до 25 тысяч рублей.

    При этом детей стали чаще отправлять в лагеря в родных регионах. Дело в том, что и местные администрации в основном поддерживают отдых школьников на своей территории и не все предоставляют субсидии, кешбэки и сертификаты на путевки на море. Кроме того, часть предприятий сократили бюджеты на отдых детей, опять же, прежде всего — на море.

    Еще одна тенденция этого года — сокращение числа дней смены с традиционных 21 до 14, а порой и до 7 дней. В некоторых регионах в РСТ зафиксировали острую нехватку лагерей. Так, в Хабаровске, Екатеринбурге, на Камчатке, Архангельске все путевки были распроданы сразу после начала продаж еще в феврале.

    При этом востребованными оказались лагеря за рубежом: в Турции, Болгарии и Греции, а также лагеря в Великобритании, на Мальте и Кипре, где предлагают подтянуть английский язык. Новыми популярными направлениями поездок детей стали Дубай и Китай.

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    Летний детский отдых
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