Оставайся дома. В России упал спрос на детские лагеря у морского побережья — на 20–40%

Спрос на детские лагеря в Краснодарском крае снизился на 20–40% из-за роста цен. При этом путевки в лагерь в родных регионах выросли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии по детскому отдыху и активному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Татьяну Иванову 16 мая.



На пресс-конференции она заявила, что лагеря серьезно повысили цены. «Кто-то на уровень инфляции, а кто-то решил, что на море к нам и так приедут, и повысили на 23–30% », — подчеркнула Татьяна Иванова.

Также в этом году значительно выросла стоимость транспорта. По ее словам, дорога до лагеря на поезде обойдется примерно на 15% дороже. Всего транспортный пакет до лагеря — плацкартное место, сопровождение детей и медицинский работник — в среднем составляет от 19 до 25 тысяч рублей.