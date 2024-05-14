Могилу Евгения Пригожина залили бетоном. Что происходит на Пороховском кладбище

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На тихом Пороховском кладбище, что на окраине Красногвардейского района Петербурга, с приходом тепла закипела работа. К преображению готовят место упокоения бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Могила скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона. Об этом 14 мая с погоста сообщает корреспондент «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или даже монумент: уж слишком велика площадь заливки. Каким он будет — пока загадка для широкой общественности. Вероятная дата открытия — 1 июня . В этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года .



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Около месяца назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Вагнеру Уткину. Погибшие в авиакатастрофе изображены в полный рост. Скульптуру установили у часовни в Горячем Ключе, где расположено захоронение вагнеровцев. А на набережной Лейтенанта Шмидта, где ранее находился офис бизнесмена, минувшей зимой появилась мемориальная табличка.



Бизнесджет с Евгением Пригожиным на борту и командирами ЧВК «Вагнер» разбился 23 августа в Тверской области. СК возбудил уголовное дело, а спустя 4 дня следствие объявило о соответствии фрагментов тел списку пассажиров. Похороны бизнесмена прошли тайно на Пороховском кладбище — на прощании присутствовали только самые близкие, а представители СМИ до последнего не знали, где захоронят основателя ЧВК.



В октябре Владимир Путин заявил, что в телах погибших были найдены осколки гранат, что полностью развенчивает версию о внешнем воздействии на самолет. Евгений Пригожин оставил после себя внушительные активы. Спустя 6 месяцев наследники получили право оформить бизнес на себя, компании пришли в движение, стало известно о первых продажах фабрик-кухонь ГК «Конкорд».

