Могилу Евгения Пригожина залили бетоном. Что происходит на Пороховском кладбище

На тихом Пороховском кладбище, что на окраине Красногвардейского района Петербурга, с приходом тепла закипела работа. К преображению готовят место упокоения бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Могила скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона. Об этом 14 мая с погоста сообщает корреспондент «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или даже монумент: уж слишком велика площадь заливки. Каким он будет — пока загадка для широкой общественности. Вероятная дата открытия —
Около месяца назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Вагнеру Уткину. Погибшие в авиакатастрофе изображены в полный рост. Скульптуру установили у часовни в Горячем Ключе, где расположено захоронение вагнеровцев. А на набережной Лейтенанта Шмидта, где ранее находился офис бизнесмена, минувшей зимой появилась мемориальная табличка.
Бизнесджет с Евгением Пригожиным на борту и командирами ЧВК «Вагнер» разбился
В октябре Владимир Путин заявил, что в телах погибших были найдены осколки гранат, что полностью развенчивает версию о внешнем воздействии на самолет. Евгений Пригожин оставил после себя внушительные активы. Спустя