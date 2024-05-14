Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    767мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Могилу Евгения Пригожина залили бетоном. Что происходит на Пороховском кладбище

    31957
    12 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На тихом Пороховском кладбище, что на окраине Красногвардейского района Петербурга, с приходом тепла закипела работа. К преображению готовят место упокоения бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Могила скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона. Об этом 14 мая с погоста сообщает корреспондент «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или даже монумент: уж слишком велика площадь заливки. Каким он будет — пока загадка для широкой общественности. Вероятная дата открытия — 1 июня. В этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

    ПоделитьсяПоделиться

    Около месяца назад в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Вагнеру Уткину. Погибшие в авиакатастрофе изображены в полный рост. Скульптуру установили у часовни в Горячем Ключе, где расположено захоронение вагнеровцев. А на набережной Лейтенанта Шмидта, где ранее находился офис бизнесмена, минувшей зимой появилась мемориальная табличка.

    Бизнесджет с Евгением Пригожиным на борту и командирами ЧВК «Вагнер» разбился 23 августа в Тверской области. СК возбудил уголовное дело, а спустя 4 дня следствие объявило о соответствии фрагментов тел списку пассажиров. Похороны бизнесмена прошли тайно на Пороховском кладбище — на прощании присутствовали только самые близкие, а представители СМИ до последнего не знали, где захоронят основателя ЧВК.

    В октябре Владимир Путин заявил, что в телах погибших были найдены осколки гранат, что полностью развенчивает версию о внешнем воздействии на самолет. Евгений Пригожин оставил после себя внушительные активы. Спустя 6 месяцев наследники получили право оформить бизнес на себя, компании пришли в движение, стало известно о первых продажах фабрик-кухонь ГК «Конкорд».

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close