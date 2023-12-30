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    Мемориальная доска в память о Евгении Пригожине появилась на фасаде его офиса

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    24 комментария

    Мемориальная доска в память об основателе и руководителе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине появилась на стене его петербургского офиса на набережной Лейтенанта Шмидта, 30 декабря передает корреспондент «Фонтанки».

    «В этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений Викторович», — говорится там.

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    Ранее появилась информация, что с предложением установки такой таблички в комитет по культуре обратилось ООО «Бар Сервис», которому принадлежит здание. Однако получило отказ. Как пояснили в ведомстве, предлагаемое здание — объект культурного наследия регионального значения «Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)». Согласование установки информационно-памятной конструкции на объекте культурного наследия относится к компетенции КГИОП.

    «Фонтанка» направила КГИОП запрос о том, согласовывало ли ведомство установку мемориальной доски.

    В случае если указанная конструкция на фасаде окажется несогласованной, то демонтировать ее предстоит комитету по печати.

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    Комментарии 24

    Гость30 Дек 2023 в 17:25
    Не посмеют снять☝
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