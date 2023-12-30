Мемориальная доска в память о Евгении Пригожине появилась на фасаде его офиса

Мемориальная доска в память об основателе и руководителе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине появилась на стене его петербургского офиса на набережной Лейтенанта Шмидта, 30 декабря передает корреспондент «Фонтанки».



«В этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений Викторович», — говорится там.