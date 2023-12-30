Мемориальная доска в память о Евгении Пригожине появилась на фасаде его офиса

Мемориальная доска в память об основателе и руководителе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине появилась на стене его петербургского офиса на набережной Лейтенанта Шмидта, 30 декабря передает корреспондент «Фонтанки».
«В этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений Викторович», — говорится там.
Ранее появилась информация, что с предложением установки такой таблички в комитет по культуре обратилось ООО «Бар Сервис», которому принадлежит здание. Однако получило отказ. Как пояснили в ведомстве, предлагаемое здание — объект культурного наследия регионального значения «Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)». Согласование установки информационно-памятной конструкции на объекте культурного наследия относится к компетенции КГИОП.
«Фонтанка» направила КГИОП запрос о том, согласовывало ли ведомство установку мемориальной доски.
В случае если указанная конструкция на фасаде окажется несогласованной, то демонтировать ее предстоит комитету по печати.