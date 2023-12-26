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    Не по адресу и неисторично. Власти Петербурга объяснили, почему отказались «увековечивать» память Евгения Пригожина

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    Комитет по культуре Петербурга объяснил, почему не разрешил назвать улицу в честь главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также не согласовал размещение мемориальной таблички на стене его офиса.

    О такой просьбе и отказе на нее на прошлой неделе сообщила близкая к ЧВК «Вагнер» общественная организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» в письме губернатору Петербурга Александру Беглову.

    В Петербурге не существует практики переименования улиц, пояснили «Фонтанке» в комитете по культуре 26 декабря. «Действующее законодательство позволяет только возвращать исторические наименования, имеющие самостоятельную культурную и историческую ценность», — сообщили в ведомстве.

    Предложение об установке мемориальной таблички, посвященной Пригожину, на здании на набережной Лейтенанта Шмидта не могло быть вынесено на рассмотрение Совета по мемориальным доскам при правительстве Петербурга. «Предлагаемое здание — объект культурного наследия регионального значения «Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)». Согласование установки информационно-памятной конструкции на объекте культурного наследия относится к компетенции КГИОП», — отметили в комитете по культуре.

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