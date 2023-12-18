Смольный отказался «увековечивать» память Пригожина. В его честь просили назвать улицу, повесить памятную табличку и поставить памятник

Власти Петербурга не разрешили назвать улицу в честь главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также не согласовали размещение мемориальной табличке на стене его офиса. Об этом говорится в письме общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» губернатору Александру Беглову. Документ от 18 декабря опубликован в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».
Как говорится в документе, Лига в конце сентября 2023 года подала заявление в комитет по культуре с предложением вариантов улиц для переименования в честь Евгения Пригожина, но получила отказ. Кроме того, ООО «Бар Сервис» в октябре обратилось в то же ведомство с предложением установить мемориальную табличку в честь главы ЧВК «Вагнер» на фасаде здания на набережной Лейтенанта Шмидта, д.7, где более 20 лет располагался его офис. Здание находится в собственности ООО «Бар Сервис». Однако комитет по культуре снова отказал.
Авторы подчеркивают, что погибший в авиакатастрофе в августе 2023 года Евгений Пригожин «был выдающейся личностью, родился, проживал и трудился в Санкт-Петербурге (Ленинграде)» и «внес значительный вклад в жизнь родного города». Его вклад «в жизнь страны подтверждается присвоенными ему при жизни высокими званиями и наградами».
Авторы письма отмечают, что направили повторное обращение в комитет по культуре с предложением переименовать улицу в честь Евгения Пригожина и просят губернатора оказать содействие по этому вопросу, а также по установке мемориальной таблички.
Наконец, Лига просит дать поручение комитету по градостроительству и архитектуре, чтобы ведомство предложило варианты мест для установки памятника Пригожину, а комитету по культуре «предложить все возможные варианты увековечивания памяти» главы ЧВК «Вагнер».
«Фонтанка» направила запрос комитету по культуре, но ведомство на момент публикации не ответило.
«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» близка к ЧВК «Вагнер». Ранее ее возглавлял Андрей Трошев (позывной Седой), один из командиров, который «откололся» от основных сил «Вагнера» после мятежа Пригожина. Сейчас Лигу возглавляет еще один командир ЧВК Дмитрий Подольский (позывной Салем).