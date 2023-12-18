Смольный отказался «увековечивать» память Пригожина. В его честь просили назвать улицу, повесить памятную табличку и поставить памятник

Власти Петербурга не разрешили назвать улицу в честь главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также не согласовали размещение мемориальной табличке на стене его офиса. Об этом говорится в письме общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» губернатору Александру Беглову. Документ от 18 декабря опубликован в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».



Как говорится в документе, Лига в конце сентября 2023 года подала заявление в комитет по культуре с предложением вариантов улиц для переименования в честь Евгения Пригожина, но получила отказ. Кроме того, ООО «Бар Сервис» в октябре обратилось в то же ведомство с предложением установить мемориальную табличку в честь главы ЧВК «Вагнер» на фасаде здания на набережной Лейтенанта Шмидта, д.7, где более 20 лет располагался его офис. Здание находится в собственности ООО «Бар Сервис». Однако комитет по культуре снова отказал.