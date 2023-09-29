Герой России и «Вагнер» без Вагнера: кто такой Андрей Трошев и почему президент принимает его в Кремле

Фото: Метцель Михаил / POOL / ТАСС Поделиться Поделиться





Герой России, ДНР и ЛНР, участник Афганской и второй чеченской войн, военной операции в Сирии и бывший начальник штаба группы «Вагнер». Минувшим вечером он беседовал с президентом России Владимиром Путиным. На сайте Кремля представлен просто — Андрей Трошев. Имя Трошева и его позывной Седой давно известны околовоенному кругу людей и особенно тем, кто интересуется «Вагнером».



Афганистан, Чечня, МВД

Трошев родился в Ленинграде 5 апреля 1962 года. Сразу после школы он связал свое будущее с армией — поступил в Ленинградское высшее артиллерийское командное училище имени Красного Октября. По окончании служил в различных артиллерийских частях. Его молодость пришлась на 1980-е, когда Советский Союз вел боевые действия на территории Афганистана. За мужество и героизм в Афганистане он получил два ордена Красной Звезды.



После распада Советского Союза Трошев продолжил служить в рядах Вооруженных Сил РФ. Участвовал во второй чеченской войне (официально — «контртеррористическая операция на Северном Кавказе»). За это он был удостоен двух орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.



Из Вооруженных сил он перешел в органы внутренних дел, был сотрудником подразделений ОМОН и СОБР ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Сирия. Военный ренессанс В 2015 году Вооруженные Силы РФ начали военную операцию в Сирии против террористических формирований «Аль-Каиды»*, «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусра»*, помогая правительственным войскам. Свое желание принять участие в сирийской кампании изъявил и Андрей Трошев, к тому времени уже военный пенсионер. К этому времени он знакомится с Дмитрием Уткиным (Вагнер) и Евгением Пригожиным. «Фонтанка» писала, что он был замечен в совместных поездках с представителями службы безопасности Пригожина и, вероятно, в это время он уже работал на структуры контролируемой Пригожиным группы «Конкорд». В 2016 году был награжден званием Героя России за взятие Пальмиры.



Поделиться Поделиться





В декабре 2016 года Трошев был замечен на приеме в Кремле по случаю дня Героя Отечества.

6 июня 2017 года «Фонтанке» стало известно, что скорая помощь Петербурга подобрала неизвестного у дома №13 по Вербной улице. Мужчину доставили в приемное отделение больницы, представиться он не был в силах. Медики обнаружили при нем документы на имя Андрея Трошева, 5 миллионов рублей и 5 тысяч долларов наличными. Кроме того, у него были при себе карты Сирии, расчетные листы по оружию и электронный билет на самолет в Краснодар.



Поделиться Поделиться





Бахмут — мятеж — Бахмут: Трошев заменит Пригожина? Утром 24 февраля 2022 года президент Путин объявляет о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Помимо армейских соединений и отрядов Росгвардии, с марта 2022 года в боевых действиях участвует ЧВК «Вагнер». На протяжении многих месяцев 2022–23 годов «Вагнер» ассоциируется с городком Бахмутом — в ежедневной сводке сообщается о взятии каждого квартала.



Осенью 2022 года руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин выносит в публичное поле конфликт с руководством Министерства обороны. Ситуация накалилась к лету 2023 года, когда было заявлено, что всем добровольческим организациям, включая «Вагнер», необходимо подписать контракты с Минобороны. Со стороны главы Евгения Пригожина исходит жесткая критика и даже оскорбления в адрес руководства Министерства обороны, а 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в том, что оно якобы накрыло ракетным ударом тыловые позиции его бойцов. Он пообещал «разобраться с виновными», напомнив, что у него в подчинении — 25 тысяч человек. Поначалу официальные власти назвали это провокацией, а потом было возбуждено уголовное дело за призывы к мятежу.



Под руководством Пригожина часть отрядов ЧВК «Вагнер» дошла до Ростова-на-Дону, часть двинулась на Москву.



Владимир Путин ясно дал понять, что этот мятеж — не что иное, как предательство.

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — заявил президент.

В июле 2023 года журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников пообщался с главой государства, который раскрыл подробности встречи с Пригожиным и другими командирами «Вагнера» после всех событий. Сообщалось, что на встрече в конце июня присутствовали 35 человек. «Ну вот, вы в Кремле», — сказал им президент. Он предложил командирам «несколько вариантов трудоустройства», в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. Под его началом, уточняет Колесников, вагнеровцы служили последние 16 месяцев.



«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром всё это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — рассказывал Владимир Путин.

24 августа Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), Пригожин и ряд сотрудников ЧВК погибли в авиакатастрофе в Тверской области. Каких-либо данных о расследовании этого дела до сих пор не появилось.

А в последние дни появилась информация о возвращении части ЧВК «Вагнер» на фронт.

По данным telegram-канала «Рыбарь», который ведет военный эксперт Михаил Звинчук, с 26 сентября первые подразделения ЧВК начали возвращаться под Бахмут. Возглавляет их, по словам Зинчука, тот самый Седой — Андрей Трошев. Сообщается, что он «откололся» от основных сил «Вагнера» после мятежа Пригожина. Звучит в телеграм-каналах и название ЧВК «Редут» (телеграм-каналы называют эту ЧВК близкой к МО), в которую якобы переходит часть бойцов Вагнера.



«Параллельно с этим Трошев продолжает вести агитацию среди бойцов ЧВК, задействованных на белорусском и африкано-ближневосточном направлениях», — говорится в сообщении «Рыбаря».

По его словам, основная часть ЧВК на данный момент находится под командованием Лотоса — бывший заместитель погибшего 24 августа в авиакатастрофе Уткина. «Рыбарь» предполагает, что часть бойцов «Вагнера», не захотевших работать с Трошевым, согласятся перейти в состав Росгвардии, подпишут контракт. «И это уже будут не бойцы компании, а штатные военнослужащие», — отмечает Михаил Звинчук.

Анонимные telegram-каналы, приближенные к ЧВК «Вагнер», высказываются о переходе в официальные военные структуры менее позитивно, но подтверждают, что Седой перешел в структуры Минобороны.

При этом приближенные к частной военной компании источники утверждают, что он занимался штабными обязанностями, которые не связаны с планированием боевых операций. Известно также, что Трошев председательствовал в «Лиге защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» — своего рода социальной организации при ЧВК «Вагнер», которую использовали в том числе для высказываний в медиа. Но после мятежа был заменен в качестве руководителя «Лиги».



Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





29 сентября на сайте Кремля появилось сообщение, что накануне вечером Владимир Путин встретился с Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Президент заявил, что на последней встрече они обсуждали то, что Трошев возглавит формирование добровольческих подразделений. Глава государства отметил, что он два года воевал в таком подразделении и знает, какие задачи надо решать.

*Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории РФ

**Внесен Минюстом в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента

